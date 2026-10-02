الكشف عن 1500 رامبل بي 2027 الجديدة كليا .. صور

تعد رام 1500 رامبل بي 2027 واحدة من أحدث طرازات البيك أب التي تقدمها العلامة الأمريكية، والتي تجمع بين قدرات الشاحنات وطابع الأداء الرياضي.

وتأتي السيارة ضمن إصدارات رام الجديدة، والتي تعزيز حضورها في الأسواق العالمية من خلال طرازات تقدم تكوينات مختلفة للبيك أب، مع التركيز في هذه النسخة على القوة والأداء المرتفع إلى جانب التجهيزات المخصصة للتحكم والثبات.

رام 1500 رامبل بي 2027

محرك هيلكات بقوة 777 حصانًا

تأتي إحدى أبرز نسخ رام 1500 رامبل بي 2027 بمحرك V8 سعة 6.2 لتر مزود بشاحن سوبرتشارجر من عائلة هيلكات، ويولد قوة تصل إلى 777 حصانًا مع عزم دوران يبلغ 921 نيوتن متر.

رام 1500 رامبل بي 2027

وتنعكس هذه الأرقام مباشرة على أداء الشاحنة، إذ تحتاج إلى 3.4 ثانية فقط للوصول من الثبات إلى سرعة 96 كم في الساعة، بينما تبلغ سرعتها القصوى 274 كم في الساعة، كما تستطيع قطع مسافة ربع الميل خلال 11.6 ثانية.

رام 1500 رامبل بي 2027

رام 1500 رامبل بي 2027 بمحرك هيمي 6.4 لتر

تتوفر رام 1500 رامبل بي كذلك بمحرك هيمي V8 بسعة 6.4 لتر، وتبلغ قوته 470 حصانًا مع عزم دوران يصل إلى 616 نيوتن متر، ويتيح هذا المحرك للشاحنة الوصول من السكون إلى سرعة 96 كم في الساعة خلال 5.2 ثانية.

رام 1500 رامبل بي 2027

محرك هيمي 5.7 لتر بقوة 395 حصانًا

تضم التشكيلة أيضًا محرك هيمي V8 بسعة 5.7 لتر، ينتج قوة تبلغ 395 حصانًا وعزم دوران يصل إلى 555 نيوتن متر، وترتبط هذه المنظومة بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات، مع نظام دفع كلي، بينما يبلغ زمن التسارع من الثبات إلى 96 كم في الساعة نحو 6.1 ثانية.

رام 1500 رامبل بي 2027

تجهيزات رام 1500 رامبل بي 2027

تتلقى الشاحنة تجهيزات مخصصة للتعامل مع مستويات الأداء المرتفعة، ومن بينها أقراص مكابح بريمبو أمامية كبيرة يبلغ قياسها 16.1 بوصة، مع مكابس سداسية، بالإضافة إلى إطارات أعرض، كما تعتمد على نظام تعليق هوائي قابل للتعديل، ما يسمح بتغيير إعدادات التعليق وفق ظروف الاستخدام.