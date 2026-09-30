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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أسعار رام بروماستر سيتي 2027 في السعودية

رام بروماستر سيتي موديل 2027
رام بروماستر سيتي موديل 2027
إبراهيم القادري

كشفت شركة رام عن طرازها الجديد رام بروماستر سيتي موديل 2027، وتنتمي بروماستر سيتي لفئة السيارات الفان التي تستهدف أصحاب الشركات الصغيرة وأساطيل النقل .

رام بروماستر سيتي موديل 2027

محرك رام بروماستر سيتي موديل 2027

تحصل سيارة رام بروماستر سيتي موديل 2027 علي قوتها من محرك 4 سلندر سعة 1600 سي سي تيربو، وبها قوة 166 حصان، وعزم دوران 299 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

رام بروماستر سيتي موديل 2027

مواصفات رام بروماستر سيتي موديل 2027

توفر سيارة رام بروماستر سيتي موديل 2027 مساحة تحميل خلفية تصل إلى 4728 لتر، وبها أرضية تحميل بطول 111 بوصه مع قدرة سحب وجر تصل إلى 907 كجم.

رام بروماستر سيتي موديل 2027

ويوجد بـ سيارة رام بروماستر سيتي موديل 2027، تكنولوجيا حديثة وشاشة معلومات ترفيهية مقاس 10 بوصه، وبها لوحة عدادات رقمية، ونظام التحذير من التصادم الأمامي، والمكابح التلقائية في حالات الطوارئ، وبها شاحن لاسلكي، وعجلة قيادة مدفأة، وجنوط مقاس 17 بوصه، وتتسع لما يصل إلى 8 ركاب .

سعر رام بروماستر سيتي موديل 2027

رام بروماستر سيتي موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة رام بروماستر سيتي موديل 2027 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 140 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة رام بروماستر سيتي موديل 2027 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 145 ألف ريال سعودي .

الفئة الثالثة من سيارة رام بروماستر سيتي موديل 2027 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 150 ألف ريال سعودي .

الفئة الرابعة من سيارة رام بروماستر سيتي موديل 2027 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 156 ألف ريال سعودي .

تاريخ شركة رام في صناعة السيارات

رام بروماستر سيتي موديل 2027

انطلق الجيل الأول من شاحنات "دودج رام" في عام 1981 ليحل محل سلسلة شاحنات دودج القديمة، مع استخدام شعار رأس الكبش الشهير، وفي عام 2009 قررت مجموعة كرايسلر فصل رام عن دودج لتصبح علامة تجارية مستقلة مخصصة بالكامل لصناعة الشاحنات والمركبات التجارية الخفيفة والثقيلة.

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