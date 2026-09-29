بتغيير بطارية واحدة.. سيارة تسلا موديل S تقطع مسافة 996 كم

سجلت سيارة «تسلا موديا Model S 75D رقمًا قياسيًا جديدًا في الاعتمادية وطول العمر الميكانيكي بعد قطعها مسافة 600 ألف ميل (ما يعادل 965,606 كيلومترات) خلال 8 سنوات من الاستخدام المتواصل في أستراليا.

وأكد مالك السيارة نايجل راينارد، الذي يعمل في تقديم خدمات الليموزين والنقل الفاخر بمنطقة بايرون باي، أن المركبة ما زالت تعمل بكفاءة عالية وبأجزاء أصلية متعددة دون الحاجة لإنفاق مبالغ طائلة على الصيانة الدورية مقارنة بسيارات المحركات الاحتراقية.

بطارية واحدة وبطانة مكابح واحدة طوال مسافة الخدمة

أوضح مالك السيارة أن البطارية الأصلية استمرت في العمل بنجاح حتى قطعت مسافة 666,666 كيلومترًا (نحو 414 ألف ميل) قبل أن تظهر رسالة خطأ أدت إلى استبدالها ضمن الضمان المصنعي بحزمة بطارية جديدة بسعة 90 كيلوواط/ساعة. وأشار إلى أن نفقات الصيانة الميكانيكية شهدت انخفاضًا غير مسبوق،

حيث لم يتطلب نظام المكابح سوى استبدال بطانات المكابح (تيل الفرامل) مرة واحدة فقط طوال فترة الخدمة، بفضل الاعتماد المكثف على نظام استعادة طاقة الكبح التجديدي الذي يقلل الاحتكاك المباشر بالمكابح التقليدية.

أعمال الصيانة وتوفير تكاليف الوقود على المدى الطويل

تضمنت أعمال الصيانة الدورية الأخرى التي خضعت لها السيارة خلال الأعوام الـ 8 استبدال نظام التكييف، وأذرع التعليق، والممتصات، بالإضافة إلى تغيير قواعد وحدة الدفع الأمامية والمحاور الجانبية.

وتجاوزت التوفيرات المالية المقدرة في تكاليف الوقود حاجز 65 ألف دولار أمريكي (ما يعادل نحو 100 ألف دولار أسترالي)، مما يبرز المزايا الاقتصادية للسيارات الكهربائية عند قطع مسافات طويلة في أنشطة النقل التجاري.