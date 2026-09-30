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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

«الألسنة سكتت دلوقت» .. «شبانة»: حمزة عبدالكريم أحد اكتشافات حسام حسن

حمزة عبد الكريم
حمزة عبد الكريم
محمد سمير

أكد الإعلامي محمد شبانة أن حمزة عبدالكريم لاعب برشلونة، يعد أحد اكتشافات حسام حسن، مشيرًا إلى أن اللاعب تعرض لانتقادات بسبب انضمامه إلى منتخب مصر في كأس العالم، بدلًا من مصطفى محمد.

وقال “شبانة”، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يذاع على قناة "CBC": "حمزة عبدالكريم من اكتشافات حسام حسن، وتعرض للهجوم بسبب ضمه في كأس العالم، وكان هناك تساؤلات: إزاي يضمه ولا يضم مصطفى محمد؟".

وأضاف: "الألسنة سكتت بعد قيام مدرب برشلونة بضم حمزة عبدالكريم لتدريبات الفريق الأول، وتسجيله هدفًا في مباراة بازل".

وتابع: "حمزة عبدالكريم أصبح ثالث أصغر لاعب في تاريخ مصر يسجل أهدافًا مع المنتخب، وهذا يؤكد أنه لاعب لديه مستقبل كبير".

وعن عمر مرموش، قال شبانة: "مرموش قدم مباراة جيدة اليوم أمام جنوب السودان، وهناك إشادة بمستواه من صفحات توتنهام ومانشستر سيتي".

حسام حسن حمزة عبدالكريم محمد شبانة برشلونة منتخب مصر كأس العالم

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