وزير المالية: تنمية الموارد عنصر أساسي لتحقيق خفض الدين العام وتمويل خطط التنمية

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أهمية الاستفادة بصورة أفضل من أصول الدولة وتعظيم العائد منها لصالح المواطنين، مشيراً إلى أن تنمية الموارد تمثل عنصرًا أساسيًا لتحقيق الطموحات المتعلقة بخفض الدين العام وتمويل خطط التنمية، خاصة في قطاعات مثل الصحة والتعليم، التي تحتاج إلى موارد مالية ضخمة.

وأوضح كجوك، أن المشكلة الأساسية التي تواجه الدولة ليست في الإنفاق، وإنما في تنمية الموارد، موضحًا أن مصر تحتاج إلى إنفاق أكبر على التنمية، وهو ما يتطلب العمل على زيادة مواردها بصورة مستدامة.

وشدد وزير المالية على أن تنمية الموارد تمثل السبيل لضمان تنفيذ خطط الدولة دون الاعتماد بصورة متزايدة على الدين والاقتراض، بما يسهم في الحفاظ على مستقبل أفضل للأجيال المقبلة.

ولفت إلى أن هناك مساحة كبيرة لزيادة الموارد من خلال التبسيط والتسهيل والميكنة، مستشهدًا بما يتم تنفيذه من تطبيقات رقمية في مجالي الضرائب والجمارك، بما يساعد على تطوير التعاملات ورفع كفاءة المنظومة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والممولين.