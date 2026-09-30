ماذا قال الرئيس السيسي عن أزمة السدود الإثيوبية؟ .. نشأت الديهي يُجيب

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد خلال الاجتماع الموسع مع أعضاء الحكومة والمحافظين وعدد من قيادات الدولة، إن مصر تمنح مساحة للحلول والمسارات الدبلوماسية، إلا أن ذلك لن يكون على حساب مصالح الدولة المصرية أو حقوق الشعب.



وأوضح "الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" على فضائية "Ten"، مساء الثلاثاء، أن الرئيس حرص خلال حديثه على التأكيد على ضرورة الانتباه إلى التحديات التي تواجه الدولة، مشيرًا إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب وعيًا ومسئولية من الجميع، خاصة في ظل الظروف الإقليمية والدولية المحيطة بمصر.

وأضاف أن الرئيس تحدّث عن الجهود التي تبذلها الدولة في ملف المياه، ومن بينها التوسع في مشروعات تحلية مياه البحر، مؤكدًا أهمية التعامل مع قضية الموارد المائية باعتبارها أحد الملفات الحيوية التي تتطلب استمرار العمل والتخطيط.

وأشار إلى أن الرئيس وجّه رسالة إلى الشباب بضرورة التركيز على الجوانب الإيجابية والابتعاد عن التركيز على السلبيات، موضحًا أن الهدف من ذلك هو تعزيز الوعي والثقة بقدرة الدولة والمجتمع على مواجهة التحديات.

وأكد أن الرئيس حرص كذلك على طمأنة المصريين بشأن مستقبل بلدهم، وفي الوقت نفسه التنبيه إلى أهمية الحفاظ عليها، مشيرًا إلى تأكيد الرئيس أن مصر "بلدنا كلنا"، وأن كل مواطن عليه دور ومسؤولية في موقعه ومجال عمله.

وتابع أن الرسالة التي حملها الاجتماع تمثلت في التأكيد على أن الجميع شركاء في مسؤولية بناء الدولة، قائلًا إن "المواطن لا يختلف عن المسؤول"، وإن العمل الجماعي يمثل عنصرًا أساسيًا في مواجهة التحديات.

ووصف الاجتماع بأنه "جلسة عظيمة ومهمة ومطلوبة"، مؤكدًا أن توقيتها كان دقيقًا، وأن من المهم نقل ما خرجت به من رسائل ومخرجات إلى المواطنين.

وفي سياق منفصل، وجه التهنئة إلى المنتخب الوطني لكرة القدم عقب فوزه بخمسة أهداف نظيفة على منتخب جنوب السودان، كما وجه التحية إلى الكابتن حسام حسن، المدير الفني للمنتخب، عقب اعتذاره عن تصريحاته التي أدلى بها خلال المؤتمر الصحفي السابق.

وقال إن حماس حسام حسن للمنتخب يعكس حرصه عليه، مؤكدًا دعمه للمدير الفني والمنتخب والجهاز الفني، ومشيرًا إلى أن الانتقادات الموجهة للمنتخب تأتي بدافع الاهتمام به والحرص على تحقيق أفضل النتائج.

واختتم الديهي حديثه بتوجيه التهنئة للمنتخب الوطني، قائلًا إن الفوز أسعد الجماهير المصرية وأدخل الفرحة إلى قلوبها.