قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
«الموت أهون من التجنيد».. آلاف الحريديم يُشعلون شوارع القدس بمسيرة ضد الجيش الإسرائيلي
سعيد بالأداء .. عمرو محمود ياسين يُشيد بفوز منتخب مصر: «بداية ممكن نبني عليها»
متى تنخفض درجات الحرارة؟ .. الأرصاد تكشف موعد بداية الأجواء الباردة وتقلبات الخريف
سويسرا تضرب إسكتلندا بثلاثية وتنفرد بصدارة مجموعتها في دوري الأمم الأوروبية
إبراهيم حسن: لا تخافوا .. القادم أفضل وهدفنا التأهل كأول مجموعة
أسعار الدولار اليوم الأربعاء 30-9-2026 مقابل الجنيه
أذكار النوم مكتوبة كاملة.. حصن المسلم وطمأنينة القلوب قبل النوم
كوت ديفوار تحسم مواجهة الصومال بثنائية قاتلة في تصفيات أمم أفريقيا 2027
ننشر كلمة رئيس الوزراء خلال اجتماع الرئيس السيسي بالوزراء والمحافظين وكبار المسئولين وقادة القوات المسلحة والشرطة والعُمد والمشايخ
الكاميرون تتعادل مع الكونغو برازافيل وتواصل صدارة مجموعتها في تصفيات أمم أفريقيا
راكب عربة السيدات .. الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة سيدة مع مُسن بالمترو
ناقد رياضي: حمزة عبدالكريم دخل التاريخ وتفوّق على رمضان صبحي ومحمد صلاح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أسامة سرايا: اجتماع الرئيس السيسي يحمل مُخرجات مُؤثرة على حركة الشارع المصري

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
شيماء جمال

قال الكاتب الصحفي أسامة سرايا، رئيس تحرير الأهرام الأسبق، إن الاجتماع الموسع الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي مع قيادات الحكومة والقوات المسلحة والشرطة وعدد من العُمد والمشايخ، يمثل اجتماعًا مهمًا، مشيرًا إلى أن مخرجاته سيكون لها تأثير على حركة الشارع المصري خلال الفترة المقبلة.


وأوضح "سرايا" في حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" على فضائية "Ten"، مساء الثلاثاء، أن أهمية الاجتماع لا ترتبط فقط بحجم الحضور، وإنما أيضًا بتنوع المشاركين، معتبرًا أن حضور العُمد والمشايخ يمثل عودة إلى الجذور، ويرتبط بفكرة التعرف على طبيعة وخصوصية كل منطقة، سواء في القرى أو المدن.
وأشار إلى أن هذا التوجه يذكره بالمؤتمر الذي عقد في الإسكندرية لمناقشة قضية الهوية المصرية، موضحًا أن معرفة السمات والخصوصيات المختلفة لكل منطقة يمكن أن تمثل ترجمة عملية للحفاظ على الهوية المصرية وتعزيز التواصل المباشر مع المواطنين.
وأضاف أن تطوير نظام الحكم المباشر وتوسيع قنوات التواصل مع المواطنين يمكن أن يسهم في تخفيف الضغوط الواقعة على مؤسسات الدولة، معتبرًا أن هذه الخطوة تحتاج إلى الدعم والمتابعة من الوزراء والمحافظين لضمان تحقيق أهدافها.
وأكد أهمية أن تكون عودة العُمد والمشايخ إلى منظومة العمل الأمني والمجتمعي بصورة مستدامة وليست إجراءً طارئًا، بما يعزز التواصل مع المواطنين ويساعد على التعامل مع القضايا المحلية بصورة أكثر فاعلية.
وفيما يتعلق بالسياسة الخارجية، أشار إلى أهمية تطوير سياسة السلام التي أرساها الرئيس الراحل أنور السادات، وربطها بالتطورات الراهنة، ومن بينها قضية سد النهضة الإثيوبي، في إطار التعامل مع الملفات الإقليمية بما يحفظ المصالح المصرية.

اجتماع السيسي أسامة سرايا السيسي حركة الشارع المصري الشارع المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سيارات الاطفاء امام موقع الحريق

الأب كان واقف يلطم.. تفاصيل مأساوية في مصرع أم وأبنائها الثلاثة بحريق في فيصل

منتخب مصر

بالتردد.. قناة مجانية تنقل مباراة جنوب السودان ضد مصر

وزير التربية والتعليم

هل يتم تخفيف منهج رياضيات 3 ابتدائي بعد كثرة الشكاوى؟|توضيح عاجل

اجازة 6 اكتوبر2026

بقرار رئيس الوزراء.. إجازة 6 أكتوبر 3 أيام رسميا للموظفين

أدوية

غش تجاري وسحب منتجات.. هيئة الدواء تشن حرباً علي المستحضرات المغشوشة| أسماء

منتخب مصر

سفيرنا في جنوب السودان: تأخر عودة بعثة المنتخب للقاهرة بسبب إغلاق المطار

منتخب مصر

تصفيات أمم أفريقيا.. ترتيب مجموعة منتخب مصر بعد فوز الفراعنة على جنوب السودان بخماسية

وزير المالية

وزير المالية: مد فترة تقديم إقرارات الضرائب العقارية حتى نهاية ديسمبر

ترشيحاتنا

أحمد حلمي

الأحداث تدور عام 2007.. تفاصيل فيلم أضعف خلقه لأحمد حلمي

رحمة محسن

رحمة محسن تكشف عن لوك جديد بالتزامن مع طرح أولى أغنيات ألبومها «ملوش تاني»

الفنان دينيس هاسكينز

بعد وفاته .. كل ما تريد معرفته عن دينيس هاسكينز

بالصور

أعراض شائعة قد تشير إلى نقص فيتامين D.. متى تحتاج إلى التحليل؟

أعراض نقص فيتامين D
أعراض نقص فيتامين D
أعراض نقص فيتامين D

تأخير الساعة.. باقي كام يوم على التوقيت الشتوي 2026؟

موعد التوقيت الشتوي2026
موعد التوقيت الشتوي2026
موعد التوقيت الشتوي2026

Dua.. مرشح كوسوفو للأوسكار ينتظر عرضه في مصر

فيلم Dua
فيلم Dua
فيلم Dua

بأقل من 700 ألف جنيه.. 5 سيارات "زيرو" في مصر

سيارات
سيارات
سيارات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «فتى أحلامي».. من أقنعة أوسكار وايلد إلى صوت عبد الحليم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل الدولة والمجتمع 2

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سجن المسميات والشهادات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: لماذا نخاف من الشخص الذي نشعر معه بالأمان؟

د. محمد عسكر - استشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الذكاء الاصطناعي بين هاجس الخطر وصراع الهيمنة

المزيد