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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أحمد حسن يكشف تطورات إصابة ياسر إبراهيم وموقفه من مباراة القمة

ياسر ابراهيم
ياسر ابراهيم
ميرنا محمود

كشف أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، عن آخر تطورات الحالة الصحية لياسر إبراهيم، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في ظل محاولات تجهيزه للمشاركة في مباراة القمة المقبلة.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، نقلا عن مصدر: «ياسر إبراهيم يخضع لجلسات تأهيلية 3 مرات يوميًا لتجهيزه للقاء القمة».

ويكثف الجهاز الطبي بالنادي الأهلي جهوده لتجهيز ياسر إبراهيم، من خلال البرنامج التأهيلي الذي يخضع له، على أمل استعادة خدماته قبل المواجهة المرتقبة.

وتترقب جماهير الأهلي موقف المدافع من اللحاق بمباراة القمة، في ظل أهمية اللقاء وحاجة الفريق إلى جهوده في الخط الخلفي.

أحمد حسن ياسر إبراهيم الاهلي حاله ياسر ابراهيم

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