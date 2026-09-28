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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محاولات مكثفة لتجهيز ياسر إبراهيم للقمة.. وأشرف داري يترقب المشاركة

ياسر ابراهيم
ياسر ابراهيم
محمد بدران   -  
ميرنا محمود

كشف الإعلامي هاني حتحوت، عبر برنامج «مودرن سبورتس»، عن محاولات مكثفة داخل النادي الأهلي لتجهيز ياسر إبراهيم، مدافع الفريق، للحاق بمباراة القمة أمام الزمالك، في ظل النقص العددي الذي يعاني منه الفريق بمركز قلب الدفاع.

وأوضح حتحوت أن ياسر إبراهيم تعرض لالتواء في الكاحل، لكنه استمر في اللعب رغم الإصابة، ما أدى إلى تفاقمها، لتصل فترة العلاج والتأهيل إلى نحو أسبوعين إضافيين.

وأشار إلى أن الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الأهلي، يسابق الزمن من أجل تجهيز اللاعب للحاق بمواجهة الزمالك، حيث يخضع ياسر إبراهيم لجلسات علاجية واستشفائية مكثفة لمدة 3 أيام، بهدف تقليص فترة التأهيل وزيادة فرص مشاركته في المباراة المقرر إقامتها يوم 11 أكتوبر المقبل.

وأضاف أن الاهتمام بتجهيز ياسر إبراهيم يأتي في ظل النقص الواضح في مركز قلب الدفاع، إلى جانب عدم وجود قناعة كاملة لدى المدير الفني الحسين عموتة بالمدافع ياسين مرعي حتى الآن، بينما يظل هادي رياض ضمن الخيارات المتاحة أمام الجهاز الفني بسبب النقص العددي.

وأوضح حتحوت أنه في حال عدم لحاق ياسر إبراهيم بمباراة القمة، قد تشهد تشكيلة الأهلي مفاجأة بمشاركة المغربي أشرف داري للمرة الأولى هذا الموسم، خاصة أنه لاعب دولي يمتلك خبرات كبيرة.

وأشار إلى أن أشرف داري غاب لفترة عن المشاركة الأساسية مع الأهلي، لكنه يشارك حاليًا في عدد من المباريات الودية، ضمن محاولات تجهيزه واستعادة جاهزيته الفنية والبدنية.

واختتم حتحوت بأن أشرف داري سيكون أحد الخيارات المتاحة أمام الجهاز الفني للأهلي في مواجهة الزمالك، حال تأكد غياب ياسر إبراهيم عن مباراة القمة.

هاني حتحوت الأهلي مباراة القمة الزمالك

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