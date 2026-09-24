بشير التابعي: تاريخ هاني وياسر إبراهيم مع الأهلي يستحق الاستثناء في التجديد

علق بشير التابعي، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن ملف تجديد عقود عدد من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مشيرًا إلى ضرورة وجود استثناءات لبعض اللاعبين أصحاب التاريخ الكبير مع القلعة الحمراء.

وقال بشير التابعي، عبر برنامج «نمبر وان»: «لازم يكون فيه استثناء لبعض اللاعبين في الأهلي عند تجديد العقود، مثل محمد هاني وياسر إبراهيم، نظرًا لتاريخهم الكبير مع الأهلي وما قدموه».

وأضاف: «كل اللاعبين في الأهلي بتنظر لإمام عاشور، لأنه حصل على استثناءات كتير، ودلوقتي عايزين يحصلوا على استثناءات زيه».

وتأتي تصريحات بشير التابعي في ظل الحديث عن مفاوضات الأهلي مع عدد من لاعبي الفريق لتجديد عقودهم، إلى جانب الجدل حول سياسة الرواتب والاستثناءات داخل الفريق.