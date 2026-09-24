الأهلي يراقب مصطفى إبراهيم لتدعيم خط الدفاع في الشتاء

كشف الإعلامي خالد الغندور عن دخول مصطفى إبراهيم، مدافع الاتحاد السكندري، دائرة اهتمامات النادي الأهلي، تمهيدًا لإمكانية التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأوضح الغندور، خلال تصريحاته ببرنامج «ستاد المحور»، أن إدارة الأهلي تتابع مستوى مصطفى إبراهيم خلال الفترة الحالية، في ظل رغبة النادي في تدعيم الخط الخلفي بصفقات جديدة خلال الميركاتو الشتوي، بما يتناسب مع احتياجات الجهاز الفني.

وأشار خالد الغندور إلى أن الأهلي لا يمانع فكرة إبرام صفقة تبادلية مع الاتحاد السكندري من أجل حسم التعاقد مع مصطفى إبراهيم، في حال التوصل إلى اتفاق مناسب بين الناديين خلال الفترة المقبلة.

وتأتي فكرة الصفقات التبادلية كأحد الحلول المطروحة أمام الأندية خلال فترات الانتقالات، خاصة في ظل إمكانية عدم الوصول إلى اتفاق مالي مباشر بشأن قيمة انتقال اللاعبين.

الاتحاد السكندري يرحب بالحلول المطروحة

وأكد الغندور أن إدارة الاتحاد السكندري لا تمانع من حيث المبدأ في رحيل مصطفى إبراهيم، سواء من خلال صفقة بيع نهائية أو عبر صفقة تبادلية مع أحد أندية الدوري المصري، حال وصول عروض مناسبة خلال فترة الانتقالات الشتوية.

ومن المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة تحركات من جانب الأهلي لحسم موقف اللاعب، ومعرفة مدى إمكانية التوصل لاتفاق مع الاتحاد السكندري بشأن المقابل المالي أو تفاصيل الصفقة التبادلية.

ويبحث الأهلي عن تدعيم صفوفه خلال الميركاتو الشتوي، خاصة في مركز قلب الدفاع، في ظل ارتباط الفريق بالعديد من المنافسات المحلية والقارية، وهو ما يدفع الإدارة إلى متابعة عدد من اللاعبين تمهيدًا لاختيار العناصر المناسبة لاحتياجات الفريق.

ويبقى موقف مصطفى إبراهيم مرتبطًا بما ستسفر عنه المفاوضات بين الأهلي والاتحاد السكندري خلال الفترة المقبلة، في انتظار أي تحرك رسمي من جانب الناديين.