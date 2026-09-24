أمير هشام: اجتماعات مستمرة في الأهلي لحسم التعاقد مع مدافع جديد في يناير

أكد الإعلامي أمير هشام، أن إدارة الكرة بالنادي الأهلي تدرس بقوة ضم مدافع جيد، وهناك اجتماعات مستمرة لحسم ملف التعاقد مع لاعب قوي في الخط الخلفي.

الاهلي

وقال أمير هشام خلال برنامجه «مودرن سبورتس» عبر قناة Modern MTI الفضائية: هناك اعجاب شديد بمستوى محمد حسين لاعب زد، ومصطفى إبراهيم لاعب الاتحاد السكندري، وحسام عبدالمجيد أيضا على الطاولة، لكن النادي لا يميل كثيرا لضمه، ولازال هناك انقسام بشأنه في الوقت الذي يرى البعض امكانية الاتجاه نحو ضمه في ظل الحاجة لتدعيم الدفاع.

وأضاف: الأهلي سيقوم بتقييم مستوى ثنائي زد والاتحاد السكندري، وهناك اجتماعات يومية من إدارة الاسكاوتنج في النادي الأهلي من أجل اختيار مدافع جيد، وقد يتم التعاقد مع مدافع اجنبي في حالة رحيل أحد الأجانب.

وواصل: مصادر داخل النادي الأهلي أكدت عدم وجود محمود مرعي مدافع بيراميدز كما يتردد. ولم يتم التطرق للتعاقد معه حتى لو كان يحق التوقيع لأي نادٍ في يناير.