قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شقيق زوج ضحية لودر بورفؤاد: ارحموا أبناءها واحذفوا فيديوهات الحادث
أسعار النفط تواصل الارتفاع.. خام برنت يصل 103.08 دولار للبرميل
مصطفى يونس: عرضت محمد صلاح على الأهلي مقابل مليون جنيه.. والصفقة لم تتم
سنتكوم: تغيير مسار 115 سفينة تجارية منذ إعادة حصار إيران
مقتل نازحين في قصف حوثي استهدف مدرسة بمديرية المضاربة غرب لحج
لقاء نادر.. ترامب يستقبل الرئيس الصيني لدى وصوله إلى الولايات المتحدة
كان مصدر إزعاج.. فيرجسون يعترف بخطورة محمد صلاح أمام مانشستر يونايتد
رئيس الوزراء: كلمة مصر أمام الأمم المتحدة تؤكد ثوابتنا تجاه القضية الفلسطينية
باحث سياسي: الإعلان عن خطة تعافي غزة في الأمم المتحدة يحمل دلالة سياسية
مدبولي: العالم يقدر دور مصر والرئيس السيسي في حل أزمات الشرق الأوسط
تهديدات صاروخية.. دوي 10 انفجارات تهز العاصمة الأوكرانية كييف
واشنطن: الهدنة المقترحة بين روسيا وأوكرانيا مؤقتة ومحدودة بقطاع الطاقة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أمير هشام: اجتماعات مستمرة في الأهلي لحسم التعاقد مع مدافع جديد في يناير

الاهلي
الاهلي
باسنتي ناجي

أكد الإعلامي أمير هشام، أن إدارة الكرة بالنادي الأهلي تدرس بقوة ضم مدافع جيد، وهناك اجتماعات مستمرة لحسم ملف التعاقد مع لاعب قوي في الخط الخلفي.

الاهلي

وقال أمير هشام خلال برنامجه «مودرن سبورتس» عبر قناة Modern MTI الفضائية: هناك اعجاب شديد بمستوى محمد حسين لاعب زد، ومصطفى إبراهيم لاعب الاتحاد السكندري، وحسام عبدالمجيد أيضا على الطاولة، لكن النادي لا يميل كثيرا لضمه، ولازال هناك انقسام بشأنه في الوقت الذي يرى البعض امكانية الاتجاه نحو ضمه في ظل الحاجة لتدعيم الدفاع.

وأضاف: الأهلي سيقوم بتقييم مستوى ثنائي زد والاتحاد السكندري، وهناك اجتماعات يومية من إدارة الاسكاوتنج في النادي الأهلي من أجل اختيار مدافع جيد، وقد يتم التعاقد مع مدافع اجنبي في حالة رحيل أحد الأجانب.

وواصل: مصادر داخل النادي الأهلي أكدت عدم وجود محمود مرعي مدافع بيراميدز كما يتردد. ولم يتم التطرق للتعاقد معه حتى لو كان يحق التوقيع لأي نادٍ في يناير.

الاهلي الزمالك منتخب مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طلاب مدرسة دهشور الثانوية

طلاب مدرسة دهشور الثانوية يستغيثون: المدير طردنا وشتمنا عشان ما اخترناش البكالوريا

حالة الطقس غدًا الخميس.. أمطار رعدية ورياح و33 درجة بالقاهرة

حالة الطقس غدًا الخميس.. أمطار رعدية ورياح ودرجة الحرارة 33 بالقاهرة

المستشار أحمد علي الزند وزير العدل الأسبق

نجل أحمد الزند يطلب الدعاء لوالده بعد تدهور حالته الصحية

صورة أرشيفية

كانت محتاجة صيانة والمدير مابلغش.. تفاصيل سقوط مروحة على التلاميذ بمدرسة بالنزهة

الزمالك

الزمالك يدرس إعارة موهبة الفريق في يناير بعد رحيل بيزيرا

وليد الغزالي

وليد الغزالي أمام النيابة: بجيب الآيس لأصدقائي مقابل 1500 جنيه للجرام

امام عاشور

عمرو الجنايني: إمام عاشور رجع الزمالك وقالي خلصوني.. والإدارة قالت لأ

أفضل عائد لشهادات الادخار في بنك مصر 2026

أفضل وسيلة للاستثمار.. وتفاصيل أعلى شهادات الادخار في بنك مصر 2026

ترشيحاتنا

والدولار

خبير اقتصادي: الحرب أبطأت بعض القطاعات.. وأخرى حققت أرباحًا استثنائية والدولار تحت السيطرة

أخبار التوك شو

أخبار التوك شو| مدبولي: استمرار النزاعات يفرض أعباءً متزايدة على الدول النامية.. الأرصاد: تدشين منظومة للإنذار المبكر لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية

وزارة الزراعة

من رصد التعديات إلى دعم التصدير.. «الزراعة» تكشف مكاسب التحول الرقمي للحيازات

بالصور

فولكس فاجن تتوقع ضربة جديدة في الصين.. انكماش السوق يهدد مبيعات 2026

فولكس فاجن
فولكس فاجن
فولكس فاجن

هنا الزاهد تثير الجدل بجمالها بإطلالة جريئة

هنا الزاهد تثير الجدل بجمالها بإطلالة جريئة
هنا الزاهد تثير الجدل بجمالها بإطلالة جريئة
هنا الزاهد تثير الجدل بجمالها بإطلالة جريئة

بملابس كاجوال.. زوجة خالد عليش تخطف الأنظار رفقته

.زوجة خالد عليش تخطف الانظار رفقته
.زوجة خالد عليش تخطف الانظار رفقته
.زوجة خالد عليش تخطف الانظار رفقته

تحت المليون.. أفضل 5 سيارات أوتوماتيك " زيرو"

سيارات أوتوماتيك
سيارات أوتوماتيك
سيارات أوتوماتيك

فيديو

صابرين النجيلي

دياب يطرح أغنيته الجديدة "امسك حرامي" بالتعاون مع صابرين النجيلي.. شاهد

مصر تستضيف الاجتماع الثلاثي السادس لوزراء دفاع مصر واليونان وقبرص..فيديو وصور

مصر تستضيف الاجتماع الثلاثي السادس لوزراء دفاع مصر واليونان وقبرص..فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: طقوس اللعبة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ني أوسر رع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أمن الطاقة.. رهان الاستقرار

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: الشرق الأوسط إلى مرحلة جديدة

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: الأزمات العابرة للحدود.. قراءة في إستراتيجية الأمن القومي المصري

المزيد