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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

وليد الغزالي أمام النيابة: بجيب الآيس لأصدقائي مقابل 1500 جنيه للجرام

وليد الغزالي
وليد الغزالي

كشفت تحقيقات النيابة العامة في اتهام الشاعر والملحن وليد الغزالي وآخر بحيازة مواد مخدرة بمنطقة التجمع الأول، عن أقوال تفصيلية أدلى بها الغزالي بشأن تعاطيه لمخدري الآيس والكوكايين، وعلاقته بالمتهم الآخر.

وأقر الغزالي، خلال التحقيقات، بأنه يتحصل على مخدر الآيس من شخص يدعى إبراهيم محمد، موضحًا أن الأخير اعتاد إمداده بالمخدر على فترات متباعدة، بينما نفى في البداية الاتجار بالمواد المخدرة، مؤكدًا أنه يتعاطاها.

وبفحص هاتفه المحمول، عثرت جهات التحقيق، بحسب ما ورد بالأوراق، على محادثات عبر تطبيق «واتساب» مع عدد من الأشخاص يطلبون منه الحصول على مخدر الآيس مقابل مبالغ مالية.

وبمواجهته بالمحادثات، أقر بأن هؤلاء من أصدقائه المقربين، وأنه يجلب لهم المخدر، موضحًا أنه يحصل على 1500 جنيه مقابل الجرام، وأنه كان يعطيهم كميات تتراوح بين نصف جرام وجرام.

وقال الغزالي إن أصدقاءه كانوا يلجأون إليه للحصول على المخدر لأنه، بحسب أقواله، كان يحصل على نوع لا يستطيع آخرون توفيره، مضيفًا أنه لا يتذكر عدد المرات التي أعطاهم فيها المواد المخدرة.

وخلال التحقيقات، أقر الغزالي بأنه يتعاطى المواد المخدرة منذ نحو 6 سنوات، وأنه كان يتعاطى الآيس والكوكايين، لكنه توقف عن تعاطي الكوكايين منذ نحو عام ونصف.

كما ذكر أن المتهم الآخر، إبراهيم م، صديقه وكان يوفر له الآيس والكوكايين، موضحًا أنه كان يتصل به ويطلب منه إحضار كميات من الآيس لتعاطيها، بينما أكد أنه لا يعرف مصدر حصول إبراهيم على تلك المواد.

وفي المقابل، أنكر الغزالي الاتهامات الرسمية الموجهة إليه بحيازة وإحراز الكوكايين والآيس بقصد الاتجار أو التعاطي، مؤكدًا في إجاباته على أسئلة النيابة أن الاتهامات «محصلتش».

وعن واقعة ضبطه، قال إنه كان نائمًا داخل شقته بأحد كمبوندات التجمع الأول، وفوجئ برجال مكافحة المخدرات يوقظونه، موضحًا أنه أخرج لهم كيسين من الآيس وقال إنهما لاستخدامه الشخصي، ثم جرى تفتيش الشقة وتفتيشه، وفقًا لروايته.

وأضاف أنه كان بمفرده وقت الضبط، وأن رجال الشرطة انتظروا وصول إبراهيم محمد، الذي قال إنه كان قادمًا لإحضار كمية من الآيس له، قبل اقتيادهما إلى الإدارة واتخاذ الإجراءات القانونية.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شاعر غنائي، لاتهامه بحيازة كمية من المواد المخدرة، وذلك في إطار جهود الأجهزة الأمنية لمكافحة جرائم الاتجار وترويج المواد المخدرة.

ضبط شاعر غنائي بحوزته كوكايين

بدأت تفاصيل الواقعة عندما وردت معلومات إلى الأجهزة الأمنية تفيد بحيازة شاعر غنائي كمية من المواد المخدرة، وعلى الفور جرى تكثيف التحريات للتأكد من صحة المعلومات وتحديد هوية المتهم.

وبعد تقنين الإجراءات، تحركت قوة أمنية وتمكنت من ضبط المتهم، وعُثر بحوزته على 60 كيسا من مخدر الكوكايين، وتم التحفظ على المضبوطات واقتياد المتهم إلى جهات التحقيق.

وبمواجهة المتهم، جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، والتي قررت حبسه على ذمة التحقيقات، قبل أن يتم التجديد له لاستكمال التحقيقات.


تصدر اسم الشاعر الغنائي وليد الغزالي محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد تداول أنباء عن القبض عليه في القاهرة الجديدة، على خلفية اتهامه بحيازة مواد يشتبه في كونها مخدرة.

وبعيدا عن تفاصيل الواقعة، يرتبط اسم وليد الغزالي بمسيرة غنائية شهدت تعاونه مع عدد من أبرز نجوم الغناء في مصر والوطن العربي، حيث قدم كلمات مجموعة من الأغاني التي تنوعت بين الألوان الغنائية المختلفة، وحققت حضورا لدى الجمهور.

وليد الغزالي الشاعر والملحن وليد الغزالي اخبار الحوادث

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