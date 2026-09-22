بعد القبض عليه.. من هو الشاعر وليد الغزالي؟

ألقت الأجهزة الأمنية المصرية القبض على الشاعر الغنائي وليد الغزالي داخل شقته بمنطقة القاهرة الجديدة، وبحوزته كمية من مخدر الكوكايين، وذلك بعد تحريات استمرت لفترة من قبل الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.

وبحسب المعلومات المتوفرة، وردت بلاغات تفيد بقيام شخص يقيم في أحد التجمعات السكنية الراقية بمنطقة التجمع الخامس بأعمال مخالفة للقانون، من بينها الاتجار في المواد المخدرة.

تعاون الشاعر وليد الغزالى مع عدد كبير من المطربين منهم المطرب صابر الرباعى في أغنية "ورحمة قلبى" والمطرب خالد سليم في أغنية "دمر حياتى" من ألحان مصطفى محفوظ وتوزيع فهد، ومع المطرب اياد جيان في أغنية "مبروك يا قلبى" من ألحان مدين وتوزيع كريم عبدالوهاب.



كما شارك الشاعر وليد الغزالى بالتمثيل في مسلسل "وش الخير" عام 2013، مع النجم مصطفى شعبان.