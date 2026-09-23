بعد أنباء القبض عليه.. معلومات لا تعرفها عن وليد الغزالي

تصدر اسم الشاعر الغنائي وليد الغزالي محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد تداول أنباء عن القبض عليه في القاهرة الجديدة، على خلفية اتهامه بحيازة مواد يشتبه في كونها مخدرة.

وبعيدا عن تفاصيل الواقعة، يرتبط اسم وليد الغزالي بمسيرة غنائية شهدت تعاونه مع عدد من أبرز نجوم الغناء في مصر والوطن العربي، حيث قدم كلمات مجموعة من الأغاني التي تنوعت بين الألوان الغنائية المختلفة، وحققت حضورا لدى الجمهور.

أبرز أعمال وليد الغزالي

ومن أبرز الفنانين الذين تعاون معهم وليد الغزالي الفنان خالد سليم، حيث كتب له عددا من الأغاني، من بينها "أحلى وردة"، و"مش عايزك ترجع"، و"اطمن"، و"موهوم"، و"الغالي"، و"كان فين"، و"أربع حروف"، و"كلمة عادية"، إلى جانب أغنية "لسه كبير".

كما تعاون الغزالي مع الفنان تامر حسني في عدد من الأغاني، من بينها "هاعيش حياتي"، و"اللي جاي أحلى"، و"مستني اليوم"، و"لو هكون غير ليك".

وامتدت تعاوناته إلى الفنان تامر عاشور، حيث كتب كلمات أغاني "وليه بعدين"، و"هوا أنا بستسلم"، و"هقدر"، كما تعاون مع الفنانة ليلى غفران في أغاني "يا ليل يا عين"، و"أي حاجة"، و"أنا ليه بعمل كده".

وكتب وليد الغزالي أيضا أغنية "طريقي" للفنانة شيرين عبد الوهاب، إلى جانب عدد من الأعمال التي تعاون فيها مع الفنان كريم محسن، من بينها "إحساسي" و"حلوين طعمين".

كما ضمت قائمة أعماله أغنية "نجمة في السما" للفنانة أميمة طالب، ليترك الغزالي بصمته في عدد من التجارب الغنائية التي جمعته بأسماء بارزة في الساحة الفنية.