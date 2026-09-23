الأعلى للإعلام: إيقاف بث 7 برامج عبر قناتي "الشمس" و"هي" لمخالفة الأكواد

يواصل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، مواجهة ظاهرة «بيع الهواء».

وقرر المجلس الموافقة على توصيات لجنة الشكاوى، برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، بإيقاف بث 7 برامج تلفزيونية عبر قناتي «الشمس» و«هي»، وذلك في ضوء ما رصدته الإدارة العامة للرصد بالمجلس من مخالفات في محتوى حلقات هذه البرامج، للأكواد الإعلامية.

وتتمثل المخالفات التي تم رصدها في الترويج للخرافات والدجل، وتقديم معلومات وادعاءات تاريخية وعلمية غير دقيقة وغير موثقة، إلى جانب خلط المادة الإعلامية بالمادة الإعلانية، والترويج لمنتجات دون سند معلن يثبت تسجيلها أو حصولها على ترخيص من الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

والبرامج التي تقرر إيقافها هي: «المجهول» و«حكايات مجذوب» و«المكتوب»، المذاعة عبر قناة «الشمس»، وكذلك برامج «ست الحبايب» و«مطبخ حورية» و«عالم الأبراج» و«صانع القرار»، المذاعة عبر قناة «هي».

جدير بالذكر أن هذه البرامج تأتي ضمن ما سمّته إدارتا القناتين «برامج الإنتاج المشترك»، والتي سبق أن تقدمتا ببياناتها إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، في سياق جهوده المستمرة لتنظيم المحتوى الإعلامي المعروض على الجمهور.

ويواصل المجلس استكمال أعمال المراجعة والتدقيق لباقي برامج الإنتاج المشترك المقدمة من القنوات الخاصة تباعًا، تمهيدًا لإصدار القرارات اللازمة حيالها فور الانتهاء من فحصها.

ويؤكد المجلس أنه سيتخذ ما يلزم من إجراءات وقرارات حيال أي مخالفات أو ملاحظات يتم رصدها خلال أعمال الفحص والمراجعة، وذلك في ضوء أحكام القانون رقم 180 لسنة 2018، والقواعد والأكواد والمعايير المهنية المنظمة للعمل الإعلامي.