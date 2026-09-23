قناعات شخصية.. حازم إمام عن قائمة منتخب مصر: دول رجالة حسام حسن.. وعارفهم كويس

علّق حازم إمام، عبر إذاعة أون سبورت، على قائمة منتخب مصر واختيارات الجهاز الفني بقيادة حسام حسن، مشيرًا إلى أن القائمة تضم تقريبًا معظم اللاعبين الذين تواجدوا مع الفراعنة في كأس العالم، باستثناء من تعرضوا للإصابة.

وقال حازم إمام: «قائمة منتخب مصر تقريبًا فيها كل اللي كانوا موجودين في كأس العالم واللي طلع مصاب».

وأضاف: «فكابتن حسام حسن دول رجّالته يعني خلاص، حتى لو في ناس الأداء متراجع فهو عارفهم كويس».

وتطرق إلى انضمام علي محمود حديثًا لقائمة المنتخب، قائلًا: «في علي محمود انضم حديثًا، يمكن هو مشاركش كتير، هو مكنش في كأس العالم، لكن ده اكتشاف جديد من كابتن حسام حسن».

وعن خط الدفاع، أوضح حازم إمام أن هناك مفارقة في اختيارات القائمة، قائلًا: «أقوى خطوط دفاع في الدوري المصري الزمالك وبيراميدز، والفريقين دول مفيش فيهم ولا لاعب قلب دفاع مع المنتخب».

وتابع: «اللي موجودين لعيبة الأهلي والمحترفين، سواء حسام عبدالمجيد أو رامي ربيعة أو منعم وأخيرًا عمر فايد».

وأكد حازم إمام أن اختيارات المدير الفني تظل في النهاية مرتبطة بقناعاته، موضحًا: «عمومًا الاختيارات وجهة نظر، وكل قائمة هتلاقي فيها كلام ووجهات نظر، فهي قناعات في الآخر».

وأضاف: «كل مدرب بيبقى ليه قناعات بشكل عام، ممكن يكون برا بقناعات ولما يمسك يبقى ليه قناعات تانية».

واختتم حازم إمام حديثه قائلًا: «دائمًا قائمة المنتخب الناس هتفضل تقول ليه خد ده وساب ده، فهي قناعات مدرب شخصية في الآخر».