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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

منتخب مصر 2008 يصل القاهرة اليوم بعد تحقيق لقب بطولة أفريقيا

منتخب مصر لكرة الي
منتخب مصر لكرة الي
عبدالله هشام

تصل بعثة منتخب مصر للناشئين لكرة اليد إلى القاهرة في الثانية عشرة والنصف ظهر اليوم الأربعاء، قادمة من كوت ديفوار، بعد تتويج الفراعنة بلقب بطولة أفريقيا، عقب الفوز على المنتخب التونسي بنتيجة 28-25 في المباراة النهائية..

ومن المنتظر أن يستقبل بعثة المنتخب في مطار القاهرة عدد من مسئولي الاتحاد المصري لكرة اليد، إلى جانب أسر اللاعبين والجهاز الفني، للاحتفال بالأبطال بعد الإنجاز القاري..

وكان منتخب مصر قد حسم اللقب بعد مشوار قوي في البطولة، حيث تأهل إلى المباراة النهائية بعد الفوز الكبير على المغرب بنتيجة 44-12 في الدور نصف النهائي.

وقبلها حقق الفراعنة فوزًا عريضًا على نيجيريا بنتيجة 55-21 في الدور ربع النهائي، فيما استهل المنتخب مشواره في البطولة بالفوز على الكونغو بنتيجة 51-21، ثم تغلب على الكاميرون بنتيجة 35-17..

وحرص رئيس اتحاد اليد كابتن خالد فتحي علي الإشادة بالمنتخب وتهنئته والتأكيد انهم نواة مستقبل كرة اليد المصرية ، واكد علي سعادته باستمرار الهيمنة المصرية علي القارة السمراء في بطولات كًرة اليد ، واكد انها حصاد مجهود عمل طويل علي كافة الأصعدة

منتخب مصر للناشئين كرة اليد بطولة أفريقيا منتخب مصر منتخب اليد

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