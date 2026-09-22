اليوم.. منتخب مصر لكرة اليد 2008 يواجه تونس في نهائي أمم أفريقيا

يسعى منتخب مصر لكرة اليد مواليد 2008 إلى التتويج باللقب الأفريقي، عندما يواجه تونس في السابعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء، في المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة في كوت ديفوار.

يدخل «فراعنة 2008» المواجهة بطموحات كبيرة، بعدما قدموا مشوارًا مميزًا خلال البطولة، وحققوا الفوز في جميع المباريات التي خاضوها، ليحجزوا مقعدهم في النهائي عن جدارة.

وكان المنتخب قد اكتسح المغرب بنتيجة 44-12 في الدور نصف النهائي، بعدما حقق فوزًا كبيرًا على نيجيريا في الدور ربع النهائي، ليواصل الفريق عروضه القوية ويؤكد تطور مستواه من مباراة لأخرى.

ويقود المنتخب محمد إبراهيم، المدير الفني، الذي نجح في تجهيز اللاعبين فنيًا وبدنيًا، وظهر ذلك بوضوح خلال مشوار البطولة، في ظل الأداء المتصاعد والروح الجماعية التي ميزت «فراعنة 2008».

ويحظى المنتخب بدعم كبير من مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد برئاسة الكابتن خالد فتحي، الذي يولي اهتمامًا خاصًا بمنتخبات المراحل السنية، ويوفر لها مقومات الإعداد والمنافسة، ضمن استراتيجية الاتحاد لبناء جيل جديد قادر على مواصلة مسيرة الإنجازات المصرية في كرة اليد.