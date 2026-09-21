منتخب 2008 يهزم المغرب 12/44 ويتأهل لنهائي بطولةأفريقيا لكرة اليد

تأهل منتخب مصر للناشئين لكرة اليد مواليد 2008 إلى نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية، بعد فوزه الكبير على نظيره المغربي بنتيجة 44-12، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات الدور نصف النهائي.

وواصل فراعنة 2008 عروضهم القوية في البطولة، بعدما حققوا الفوز في جميع مبارياتهم، ليحجزوا بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية عن جدارة.

ويلتقي منتخب مصر في النهائي مع الفائز من مواجهة تونس وغينيا، بحثًا عن التتويج باللقب الأفريقي.

ويقود منتخب مصر المدير الفني محمد إبراهيم، الذي نجح في تقديم المنتخب بصورة قوية خلال مشواره بالبطولة، وتحقيق نتائج كبيرة منذ انطلاق المنافسات.

ويحظى منتخب 2008 بدعم كبير من مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد برئاسة الكابتن خالد فتحي، الذي يولي اهتمامًا كبيرًا بمنتخبات المراحل السنية، ويوفر لها كل مقومات الاستعداد والمنافسة، في إطار استراتيجية الاتحاد لبناء جيل جديد من اللاعبين القادرين على مواصلة مسيرة الإنجازات المصرية في كرة اليد.