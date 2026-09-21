كارولين عزمي تتألق في أحدث إطلالة بلوك جريء.. شاهد

شاركت الفنانة كارولين عزمي، صورا جديدة لها في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وتألقت كارولين بلوك أنيق باللون الأسود، واعتمدت على تسريحة شعر مميزة، وميك اب جذاب يبرز جمال ملامحها.

آخر أعمال كارولين عزمي

وكانت كارولين عزمي قد شاركت مؤخرًا في مسلسل "فهد البطل"، الذي عُرض ضمن موسم دراما رمضان، وحقق العمل نجاحًا جماهيريًا، وشارك في بطولته نخبة من النجوم، أبرزهم أحمد العوضي، أحمد عبدالعزيز، لوسي، ميرنا نور الدين، محمود البزاوي، وعصام السقا، والعمل من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبدالسلام.