رئيس غرفة الحبوب باتحاد الصناعات: مصر لديها رصيد من القمح يكفي 7 أشهر

قال طارق حسانين، رئيس غرفة الحبوب باتحاد الصناعات، إن مصر ليست منعزلة عن العالم، لكنها تمتلك ميزة تتمثل في وجود رصيد من القمح يكفي لشهور طويلة، موضحًا أن الرصيد الحالي يكفي 7 أشهر، حتى مارس المقبل.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج الصورة، عبر قناة النهار، أنّه لا توجد مشكلة في القمح المستخدم لإنتاج الخبز المدعم، الذي يحصل عليه نحو 70 مليون مواطن مصري، مؤكدًا أن أرصدة القمح الموجودة حاليًا كافية للغاية.

يوفر احتياجات الدولة

وأوضح أن المخزون المرتفع من القمح يوفر احتياجات الدولة خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن المشكلة الحالية ترتبط بالقمح المستورد المستخدم في إنتاج دقيق العيش الفينو والعيش السياحي، وليس القمح المخصص للخبز المدعم.