الإعلامية ليلى عمر: القطاع الصحي في مصر يشهد تحولًا تاريخيًا كبيرًا

أكدت الإعلامية ليلى عمر، أن القطاع الصحي في مصر يشهد تحولًا تاريخيًا كبيرًا وفقًا لرؤية القيادة السياسية، مشيرة إلى أن صحة المواطن المصري هي في أولويات الدولة، وهي من أولويات الأمن القومي المصري.

وأضافت، مقدمة برنامج «العالم غداً» على شاشة «الأولى»، أن الصحة لم تعد تقتصر على مجرد مستشفيات تقدم العلاج للمواطنين، لكن أصبحت هناك مجموعة كبيرة من الركائز الأساسية المتعلقة بهذا الملف، منها على سبيل المثال منظومة التأمين الصحي الشامل، أيضًا المبادرات الرئاسية المختلفة، وصولًا إلى توطين صناعة الدواء في مصر لتحقيق الاكتفاء الذاتي.

وأشارت إلى مجموعة من الركائز والأولويات يهتم بها القطاع الصحي في الوقت الحالي، مؤكدة أن الاستراتيجية المستقبلية لوزارة الصحة ترتكز على مجموعة من الركائز، منها توطين صناعة الدواء في مصر لتحقيق الاكتفاء الذاتي والاستغناء عن الاستيراد، أيضًا دمج الذكاء الاصطناعي للكشف عن الأمراض والوصول للمناطق النائية بشكل مختلف، بالإضافة لمجموعة من المحاور الأخرى التي تقوم عليها هذه الاستراتيجية.