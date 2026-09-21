ما خطورة إهمال أمراض السكري وارتفاع ضغط الدم؟.. د.محمد عوض تاج الدين يوضح

حذر الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، من خطورة أمراض السكري وارتفاع ضغط الدم والإهمال في علاجها وعدم متابعتها لتأثيراتها الضارة على أعضاء الجسم.

وأوضح تاج الدين، خلال لقاء مع الإعلامية ليلى عمر، عبر برنامج «العالم غداً» على شاشة «الأولى»، أن هناك عددًا كبيرًا من الأشخاص قد يكونون مصابين بأمراض دون علمهم، موضحًا أن من أكثر هذه الأمراض انتشارًا ارتفاع ضغط الدم ومرض السكري.

وأكد مستشار الرئيس أن ارتفاع ضغط الدم والسكري يعدان من الأسباب الرئيسية للاعتلال أو الفشل الكلوي، مشددًا على أهمية الوقاية والكشف المبكر والمتابعة الصحية.