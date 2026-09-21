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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير السياحة يلتقي سفيرة مصر لدى سنغافورة قبيل سفرها لتولي مهام منصبها

شريف فتحي وزير السياحة والآثار
شريف فتحي وزير السياحة والآثار
أ ش أ

التقى، شريف فتحي وزير السياحة والآثار، بمكتبه بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، مع أميرة فهمي قبيل سفرها إلى دولة سنغافورة لتولي مهام منصبها سفيرة لجمهورية مصر العربية.

وفي مستهل اللقاء، رحب الوزير بالسفيرة، متمنيًا لها التوفيق والنجاح في مهام عملها، مشيراً إلى الدور الذي تلعبه السفارة المصرية في دولة سنغافورة للترويج للمقصد السياحي المصري والتعريف، بصورة أكبر، بالمقومات السياحية والأثرية والمنتجات والتجارب السياحية التي يتمتع بها، بما يلائم اهتمامات السائح السنغافوري ويسهم في تعزيز العلاقات السياحية بين البلدين.

وخلال اللقاء، استعرض شريف فتحي استراتيجية ورؤية الوزارة وسياستها التسويقية لإبراز التنوع السياحي الذي لا يُضاهى الذي يتمتع به المقصد السياحي المصري.

حضر اللقاء رنا جوهر مستشار وزير السياحة والآثار للتواصل والعلاقات الخارجية والمُشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة.

شريف فتحي وزير السياحة والآثار العاصمة الجديدة أميرة فهمي دولة سنغافورة

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