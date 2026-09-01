قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بلاغ للنائب العام.. نقيب التمريض تصعّد واقعة الاعتداء على ممرضة بالمنوفية
استقرار الذهب عند آخر تراجع بالصاغة.. ومفاجأة في عيار 21
وزير الخارجية ونظيره السويسري: دعم الحلول السياسة للأزمات يحفظ أمن واستقرار المنطقة
رئيس وزراء العراق يتعهد بحل الميليشيات الموالية لإيران بحلول يونيو 2027
عوض تاج الدين: المبادرات الرئاسية أسهمت بشكل كبير في تطور القطاع الصحي
أحمد موسى عن صخرة محمد صلاح في تركيا: مو سفير لأعظم وطن.. فيديو
أسعار سوزوكي ماروتي موديل 2013 المستعملة في مصر
درة: أسعى دائمًا إلى التنوع في اختيار الشخصيات وطريقة التمثيل
معاه حشيش وأيس.. الداخلية تكشف حقيقة ادعاء سيدة على زوجها دون وجه حق
رئيس غرفة الحبوب: طرح 500 طن قمح أسبوعيًا لكل مطحن يهدئ السوق
التعاون الخليجي: الشراكة الخليجية الفرنسية ركيزة مهمة لتعزيز الأمن والاستقرار
مدبولي: استكشاف فرص إقامة منطقة لوجستية نمساوية بالمنطقة الاقتصادية «ضرورة»
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أحمد موسى عن صخرة محمد صلاح في تركيا: مو سفير لأعظم وطن.. فيديو

محمد صلاح
محمد صلاح
عبد الخالق صلاح

علق الإعلامي أحمد موسى، على حالة التفاعل الكبيرة التي أحدثها محمد صلاح في تركيا، بعد انتشار صور له خلال وجوده في مدينة طرابزون، مؤكدًا أن ما فعله نجم منتخب مصر ونادي ليفربول يحظى باهتمام كبير من الجماهير التركية.

وأضاف أحمد موسى خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد: «شوف محمد صلاح عمل إيه في تركيا.. هل وزارة السياحة المصرية استفادت من محمد صلاح، لقطة عادية على صخرة في تركيا حولوها لمكان سياحي.. محمد صلاح سفير لأعظم وطن.. حول مكان مهجور في تركيا إلى مكان لجذب سياحي.. ربنا يحميك ويكرمك يا صلاح».

وتابع: «شايفين محمد صلاح بالنسبة لهم أسطورة، هو كذلك، لكن اللي بيعملوه مع محمد صلاح ما تعملش مع أي حد قبل صلاح. صلاح لما تعاقد مع طرابزون كلنا قلنا إيه الموضوع، بس خلاص إحنا مع صلاح وهندعمه أيًا كان النادي اللي رايحه، كنا معاه».

وتابع: الأتراك شغلوا أغنية بشرة خير، دا التنظيم الإرهابي ليهم 13 سنة بيهاجموا صلاح من تركيا، ومحمد صلاح خلال أسبوع واحد خلى كل الأتراك يلتفوا حوليه".

وأشار إلى أن محمد صلاح أصبح أيقونة لدى الجماهير التركية، قائلًا: «محمد أيقونة.. محمد صلاح خرج يتفسح في طرابزون، مشي في حتة كده وقعد على صخرة، الصخرة دي النهارده تحولت إلى مزار سياحي. صلاح تمشى وقعد على الصخرة وصور الصور دي وصور تانية ونشر الصور، بدأ الأتراك يدوروا على المكان وصلاح اتصور فين».

وأوضح: « الأتراك عرفوا المكان، عارفين دلوقتي المكان ده تحول لإيه؟ لمزار سياحي، في ظرف ساعات تتحول الصخرة لمزار سياحي، ومحمد صلاح خلى المنطقة اللي ما كانش حد يعرفها ومهجورة، بقت مكان سياحي، وشركات السياحة دلوقتي بتنظم رحلات للسياح عشان يروحوا يزوروا صخرة محمد صلاح».

وواصل أحمد موسى حديثه قائلًا: «محمد صلاح عمل في تركيا زي ما أنت شايف كده، وبقى يتنصب أماكن للمشروبات ومطاعم والأكل والشرب في المكان، لأنه بقى عليه جذب سياحي، الجماهير بتتفق للزيارة، الصخرة اللي جلس عليها محمد صلاح، ودلوقتي الأتراك بيقولوا إن المكان ده هيسموه هضبة صلاح".

وأضاف: «أيقونة محمد صلاح، قوة مصر احتفالات بعض الأتراك لبسوا الزي الفرعوني وراحوا عند الصخرة واتصوروا بيه، محمد صلاح عمل حالة هائلة في تركيا، حالة إيجابية، لأنه هو ده محمد صلاح».

محمد صلاح طرابزون صدى البلد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنزين

خلال الأسبوع الأول من أكتوبر.. مفاجأة بشأن تحديد أسعار البنزين والسولار

علم السعودية

السجن و100 ألف ريال غرامة.. قرار عاجل من السعودية بشأن الوافدين المخالفين

تراجع أسعار العملات الأجنبية اليوم في البنوك مقابل الجنيه المصري

هبوط جماعي للعملات الأجنبية اليوم في البنوك.. ومفاجأة في سعر الدولار واليورو

موعد صرف مرتبات سبتمبر 2026 وجدول الحد الأدنى للأجور

موعد صرف مرتبات سبتمبر 2026 وجدول الحد الأدنى للأجور

تراجع أسعار الذهب اليوم في الأسواق

مفاجأة في سوق الذهب.. الأسعار تتراجع اليوم وعيار 21 يفاجئ الجميع

أسعار السلع الغذائية الأساسية اليوم الإثنين في الأسواق

ارتفاع سعر الزيت والسكر.. وكرتونة البيض تتخطى 111 جنيها.. أسعار السلع الأساسية اليوم في الأسواق

استمرار تراجع أسعار الذهب في مصر اليوم

التراجع مستمر.. أسعار الذهب تواصل الهبوط بختام تعاملات اليوم ومفاجأة في عيار 21

رحيل عم محمد صاحب مشهد الصلاة من داخل العناية المركزة

رحيل عم محمد صاحب مشهد الصلاة من داخل العناية المركزة

ترشيحاتنا

غضب عمالي

100 ألف عامل في شوارع ألمانيا.. غضب عمالي بسبب مستقبل صناعة السيارات

كليتك بتتعب من غير ما تحسي.. 5 عادات غذائية خطيرة راجعيها اليوم

كليتك بتتعب من غير ما تحسي.. 5 عادات غذائية خطيرة راجعيها اليوم

احمد العوضي ويارا السكري

قلوب وصور مشتركة.. أحمد العوضي ويارا السكري يعودان للتريند

بالصور

أسعار سوزوكي ماروتي موديل 2013 المستعملة في مصر

سوزوكى ماروتى
سوزوكى ماروتى
سوزوكى ماروتى

قبل النوم في الجو الحار.. 5 أخطاء بتخليكي تصحي مرهقة

قبل النوم في الجو الحار.. 5 أخطاء بتخليكي تصحي مرهقة
قبل النوم في الجو الحار.. 5 أخطاء بتخليكي تصحي مرهقة
قبل النوم في الجو الحار.. 5 أخطاء بتخليكي تصحي مرهقة

برج الحوت.. 5 أشياء لا يفعلها إلا عندما يفقد ثقته فيك

برج الحوت.. 5 أشياء لا يفعلها إلا عندما يفقد ثقته فيك
برج الحوت.. 5 أشياء لا يفعلها إلا عندما يفقد ثقته فيك
برج الحوت.. 5 أشياء لا يفعلها إلا عندما يفقد ثقته فيك

عكس الشائع.. زيت النخيل يمتلك فوائد صحية عديدة أبرزها منع السرطان

زيت النخيل
زيت النخيل
زيت النخيل

فيديو

نجوم خطف الزهايمر ذكرياتهم

نسيوا أسماءهم وأقرب الناس إليهم.. نجوم خطف الزهايمر ذكرياتهم

صابرين النجيلي

صابرين النجيلي تكشف مفاجآتها الجديدة: ديو مع دياب وميني ألبوم قريبًا .. خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم 3.. نحو قيادة تربوية متميزة

د. هبة جمال

د. هبة جمال تكتب: التسويق الحكومي الإلكتروني وتحويل الخدمة العامة إلى تجربة رقمية

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: بين لهيب المنطقة وقرار الفيدرالي.. الدين المصري أمام اختبار المرونة الخارجية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: كما تُبنى الدول... هكذا يُبنى الإنسان

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ثقافة المهادَاة بين الزوجين

المزيد