أحمد موسى عن صخرة محمد صلاح في تركيا: مو سفير لأعظم وطن.. فيديو

علق الإعلامي أحمد موسى، على حالة التفاعل الكبيرة التي أحدثها محمد صلاح في تركيا، بعد انتشار صور له خلال وجوده في مدينة طرابزون، مؤكدًا أن ما فعله نجم منتخب مصر ونادي ليفربول يحظى باهتمام كبير من الجماهير التركية.

وأضاف أحمد موسى خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد: «شوف محمد صلاح عمل إيه في تركيا.. هل وزارة السياحة المصرية استفادت من محمد صلاح، لقطة عادية على صخرة في تركيا حولوها لمكان سياحي.. محمد صلاح سفير لأعظم وطن.. حول مكان مهجور في تركيا إلى مكان لجذب سياحي.. ربنا يحميك ويكرمك يا صلاح».

وتابع: «شايفين محمد صلاح بالنسبة لهم أسطورة، هو كذلك، لكن اللي بيعملوه مع محمد صلاح ما تعملش مع أي حد قبل صلاح. صلاح لما تعاقد مع طرابزون كلنا قلنا إيه الموضوع، بس خلاص إحنا مع صلاح وهندعمه أيًا كان النادي اللي رايحه، كنا معاه».

وتابع: الأتراك شغلوا أغنية بشرة خير، دا التنظيم الإرهابي ليهم 13 سنة بيهاجموا صلاح من تركيا، ومحمد صلاح خلال أسبوع واحد خلى كل الأتراك يلتفوا حوليه".

وأشار إلى أن محمد صلاح أصبح أيقونة لدى الجماهير التركية، قائلًا: «محمد أيقونة.. محمد صلاح خرج يتفسح في طرابزون، مشي في حتة كده وقعد على صخرة، الصخرة دي النهارده تحولت إلى مزار سياحي. صلاح تمشى وقعد على الصخرة وصور الصور دي وصور تانية ونشر الصور، بدأ الأتراك يدوروا على المكان وصلاح اتصور فين».

وأوضح: « الأتراك عرفوا المكان، عارفين دلوقتي المكان ده تحول لإيه؟ لمزار سياحي، في ظرف ساعات تتحول الصخرة لمزار سياحي، ومحمد صلاح خلى المنطقة اللي ما كانش حد يعرفها ومهجورة، بقت مكان سياحي، وشركات السياحة دلوقتي بتنظم رحلات للسياح عشان يروحوا يزوروا صخرة محمد صلاح».

وواصل أحمد موسى حديثه قائلًا: «محمد صلاح عمل في تركيا زي ما أنت شايف كده، وبقى يتنصب أماكن للمشروبات ومطاعم والأكل والشرب في المكان، لأنه بقى عليه جذب سياحي، الجماهير بتتفق للزيارة، الصخرة اللي جلس عليها محمد صلاح، ودلوقتي الأتراك بيقولوا إن المكان ده هيسموه هضبة صلاح".

وأضاف: «أيقونة محمد صلاح، قوة مصر احتفالات بعض الأتراك لبسوا الزي الفرعوني وراحوا عند الصخرة واتصوروا بيه، محمد صلاح عمل حالة هائلة في تركيا، حالة إيجابية، لأنه هو ده محمد صلاح».