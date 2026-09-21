شاب يحاول إنهاء حياته بمبيد حشري زراعي في جرجا بسوهاج

أصيب شاب في العقد الثاني من العمر بحالة تسمم؛ إثر تناوله مبيدًا حشريًا زراعيًا داخل منزله، بدائرة قسم شرطة جرجا جنوب محافظة سوهاج، وتم نقله إلى مستشفى جرجا العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما أكدت أسرته أن الواقعة جاءت على خلفية مروره بحالة نفسية سيئة بسبب خلافات أسرية.

تفاصيل الواقعة

وتلقى اللواء أشرف عبدالمالك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة جرجا، يفيد بوصول شاب إلى مستشفى جرجا العام مصابًا بحالة تسمم، مع ادعاء تناوله مادة سامة «مبيد حشري زراعي»، وذلك أثناء وجوده داخل مسكنه بدائرة القسم.

وبالانتقال والفحص، تبين وصول المصاب، في العقد الثاني من العمر، إلى المستشفى في حالة إعياء، حيث تم تقديم الإسعافات الطبية اللازمة له، واتخاذ الإجراءات الطبية المتبعة للتعامل مع حالة التسمم.

وبسؤال والد المصاب، في العقد الرابع من العمر، ووالدته، في العقد ذاته، ويقيمان بذات العنوان، أفادا بأنه أثناء تواجد نجلهما داخل المنزل، أقدم على تناول مادة سامة عبارة عن مبيد حشري زراعي؛ ما أدى إلى إصابته بحالة تسمم، موضحين أنه كان يمر بحالة نفسية سيئة خلال الفترة الأخيرة على خلفية خلافات أسرية.

وأكد والدا الشاب في أقوالهما عدم وجود شبهة جنائية في الواقعة، كما لم يتهما أحدًا بالتسبب في إصابته أو دفعه إلى تناول المادة السامة.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرير المحضر اللازم، فيما تواصل الجهات المختصة استكمال الفحص والتحريات للوقوف على ملابسات الواقعة، مع متابعة الحالة الصحية للمصاب داخل مستشفى جرجا العام.