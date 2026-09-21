محافظ سوهاج يوجه بنشر الوعي بالبرامج التأمينية لدعم أصحاب المشروعات وحماية الاستثمارات

وجه محافظ سوهاج طارق راشد بضرورة نشر الوعي بأهمية التأمين على المنشآت والعاملين بها، والتعريف بالبرامج والتغطيات التأمينية المتاحة، وحث أصحاب المشروعات والمنشآت التجارية والصناعية على الاستفادة منها؛ بما يسهم في حماية استثماراتهم وممتلكاتهم وتعزيز استمرارية الأنشطة الاقتصادية بالمحافظة.

ويأتي ذلك ضمن خطة المحافظة لدعم القطاع التجاري والصناعي والاستثماري، وتعزيز أوجه الدعم المقدمة لأصحاب المشروعات والمنشآت، وتوفير سبل الحماية اللازمة لاستثماراتهم وممتلكاتهم والحد من المخاطر التي قد تتعرض لها.

وقال المحافظ "إنه في هذا السياق وقعت الغرفة التجارية بسوهاج مذكرة تفاهم مع شركة مصر للتأمين، بهدف تقديم خدمات وتغطيات تأمينية مخصصة لمنتسبي الغرفة والعاملين بها، وبما يوفر قيمة مضافة لمجتمع الأعمال بالمحافظة، ويسهم في حماية ممتلكاتهم واستثماراتهم من المخاطر المحتملة".

وأضاف "أن التغطيات التأمينية المتاحة تشمل أخطار الحريق والصواعق والانفجار والاشتعال الذاتي، إلى جانب الأخطار الطبيعية، ومنها الزلازل والعواصف والفيضانات والسيول، وأخطار اصطدام المركبات وتسرب أو اندفاع المياه، وسقوط الطائرات أو أجزاء منها، والشغب والاضطرابات الأهلية والعمالية، فضلًا عن أخطار السطو والسطو بالإكراه، والأضرار المادية الناتجة عن أعمال رجال الإطفاء أثناء مكافحة الحرائق".

وتابع "أن البرامج التأمينية تتضمن أيضاً التأمين على السيارات، والتأمين ضد الحوادث الشخصية في حالات الوفاة والعجز الكلي، بالإضافة إلى التأمين الطبي، وذلك وفقًا للبرامج والاشتراطات التأمينية المتاحة".