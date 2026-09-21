رسميا.. دي لا فوينتي يمدد عقده مع إسبانيا حتى 2032

وافق مجلس إدارة الاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم، اليوم الاثنين، رسميًا على تمديد عقد لويس دي لا فوينتي مدرب المنتخب الأول حتى عام 2032، وذلك في أعقاب تتويج إسبانيا الأخير بلقب كأس العالم.

ويأتي تمديد عقد دي لا فوينتي بعد مرور شهرين ويومين فقط على تحقيق اللقب العالمي الثاني لإسبانيا بالفوز على الأرجنتين في المباراة النهائية، حيث أقر مجلس الاتحاد تمديد عقد المدرب ليبقي عليه على رأس الجهاز الفني لمنتخب "لا روخا".

وسيقود دي لا فوينتي، الذي بدأ مهمته في ديسمبر 2022، قيادة المنتخب الوطني خلال نهائيات كأس العالم 2030 (التي تستضيفها إسبانيا مشاركةً مع المغرب والبرتغال) وصولًا إلى بطولة أمم أوروبا (يورو) 2032.

وعقب التمديد، قال رافائيل لوزان رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم "نحن نسعى لبناء مشروع يرتكز على الاستقرار والثقة.. إنه مقترح ينبع من إيماننا بلويس دي لا فوينتي وبالمشروع الرياضي الذي يقوده، والذي يغطي دورة زمنية تمتد لعدة سنوات وتشمل البطولات الكبرى".

وتابع لوزان "نحن نتحدث عن المدرب الأكثر تحقيقاً للألقاب في تاريخ المنتخب الوطني، فبعد 13 عامًا قضاها في بيتنا، يستحق لويس دي لا فوينتي مستقبلًا طويل الأمد مع الاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم".

وقاد دي لا فوينتي المنتخب الأول خلال فترة نجاح استثنائية، حيث توج بلقب دوري الأمم الأوروبية 2023، وكأس أمم أوروبا 2024، ولقب كأس العالم الأخير عام 2026، فضلاً عن حصوله على المركز الثاني في دوري الأمم الأوروبية 2025.

وبدأت مسيرة دي لا فوينتي مع تدريب المنتخبات في منتصف عام 2013 حينما تولى تدريب منتخب تحت 19 عامًا، وذلك بعد أن سبق له تدريب فريق "ألافيس" الذي كان ينافس حينها في دوري الدرجة الثانية في مطلع موسم (2011 - 2012).



