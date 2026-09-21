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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

ادفع 1500 جنيه في الشهر.. تفاصيل إيجارات وحدات الإسكان الجديدة

الإسكان
الإسكان
قسم الخدمات

بدأ أمس فتح باب التقديم على 25 ألف وحدة سكنية في المحافظات والمدن الجديدة من خلال هيئة المجتمعات العمرانية بنظام الإيجار المنتهي بالتملك بواقع 10 آلاف وحدة مقسمة إلى وحدات منفذة وأخرى يتم تسليمها خلال 36 شهرا، وصندوق الإسكان الاجتماعي "سكن لكل المصريين 9" بنظام الإيجار بواقع 15 ألف وحدة بينها وحدات ضمن مبادرة حياة كريمة.

فتح باب التقديم على 25 ألف وحدة

وبالنسبة لوحدات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة البالغ عددها 10 آلاف وحدة فهي تنقسم إلى، فيبلغ الحد الأدنى للدخل للأعزب من 5 إلى 33 ألف جنيه شهريا حسب قيمة الوحدة أما الأسرة فبين 5 وحتى 44 ألف جنيه شهريا حسب قيمة الوحدة.

سحب شقق الإسكان الاجتماعي

وهذه الوحدات تنقسم إلى 5000 وحدة تسليم خلال 36 شهرا في 8 مدن جديدة ضمن مشروعي الإسكان المتميز وسكن مصر، وتبلغ أسعار الوحدات 1.78 مليون جنيه للإسكان المتميز في أكتوبر الجديدة ومن 2.2 إلى 2.7 مليون جنيه لسكن مصر أكتوبر الجديدة و1.8 مليون جنيه في العبور الجديدة وبسعري 2.2 و2.3 مليون جنيه في الإسكان المتميز في العلمين الجديدة بجانب 1.7 مليون في برج العرب الجديدة وحدائق العاشر والسادات والمنيا الجديدة وسوهاج الجديدة.

تحذير لمستفيدي الإسكان الاجتماعي.. استلم شقتك بهذا الموعد قبل إلغاء التخصيص

ويتم في هذا النوع من الطرح سداد 50 ألف جنيه كجدية حجز ثم يتم استكمال 50 ألف جنيه كمقدم حجز فور الإخطار بالتخصيص ثم 30 ألف جنيه دفعة ربع سنوية وحتى تاريخ الاستلام للوصول إلى 30% عند الاستلام، أما باقي الـ 70% فيتم الاستفادة من التمويل العقاري في حال توافره أو السداد بقيمة إيجارية شهرية لمدة 20 عاما.

5000 وحدة منفذة من المجتمعات العمرانية في 26 مدينة

الإسكان الاجتماعي

بجانب 5000 وحدة منفذة في 26 مدينة ضمن مشروعات جنة ودار مصر وسكن مصر وفالي تاورز وروضة العبور والإسكان المميز والإسكان المتوسط والإسكان القومي وإسكان الشباب والإسكان المنخفض والإسكان الاقتصادي وإسكان المستقبل والإسكان المطور.

ويتم في هذا النوع من الطرح سداد ما بين 5 و10 و15 ألف جنيه جدية حجز حسب المشروع والمدينة وفي حالة التخصيص يقوم العميل بسداد تأمين بقيمة 3 شهور من القيمة الإيجارية، وحول القيمة الإيجارية فتتراوح بين 3200 و3360 جنيه في القاهرة الجديدة، وبين 2600 و7100 جنيه في 15 مايو حسب المشروع، وبين 3200 و7200 جنيه في بدر حسب المشروع، وبين 3500 و3700 جنيه في الشروق، وبين 6800 و11500 جنيه في العبور الجديدة، و2700 و7800 جنيه في العبور، و9000 و12500 جنيه في أكتوبر الجديدة، وبين 7300 و16200 في العلمين الجديدة.

موعد فتح باب حجز وحدات الإسكان الاجتماعي 2026

15 ألف وحدة ضمن سكن لكل المصريين 9 

وفيما يخص الـ 15 ألف وحدة سكنية ضمن سكن لكل المصريين 9 لمنخفضي الدخل التي طرحها صندوق الإسكان الاجتماعي، فتبدأ القيم الإيجارية من 1500 إلى 5250 جنيه حسب المدينة مع العلم أن الأسعار قابلة للزيادة بنسبة 7% سنويا، على أن يكون الحد الأقصى لدخل الأسرة 16 ألف جنيه شهريا حيث لا يسمح بتقديم الأعزب.

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