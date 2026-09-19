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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

غدا 25 ألف شقة بالإيجار.. مقارنة شاملة بين طرحي الإسكان المقبلين

الإسكان
الإسكان
قسم الخدمات

​أعلنت وزارة الإسكان عن طرحين جديدين للوحدات السكنية في ذات الوقت، يتيحان للمواطنين الحصول على مساكن بـ نظام الإيجار أو الإيجار المنتهي بالتملك، وهما طرح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وطرح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بنظام "الإيجار المنتهي بالتملك". 


ويهدف الطرحان إلى تلبية احتياجات شرائح متنوعة من المواطنين بشروط ومميزات مختلفة تتناسب مع القدرات المالية والفئات العمرية المختلفة، وفي السطور التالية نفرق بين النظامين طبقا للشروط وحدود الدخل وطريقة التقديم وغيرها.

سحب شقق الإسكان الاجتماعي

​أولاً: الإيجار الاجتماعي (صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري)

و​يستهدف هذا النظام توفير وحدات سكنية كاملة التشطيب لدعم الفئات التي تحتاج إلى مسكن إيجاري بضوابط ميسرة، ويتميز بالخصائص التالية:

​عدد الوحدات والتوزيع: يبلغ إجمالي الوحدات المطروحة 15 ألف وحدة سكنية كاملة التشطيب في جميع المحافظات والمدن الجديدة، موزعة بواقع 8,464 وحدة بالمحافظات، و3,506 وحدات بالمدن الجديدة، و3,380 وحدة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

​الشرروط العمرية والدخل: يشترط أن يكون المتقدم متزوجا وألا يقل السن عن 21 عاماً وألا يزيد على 35 عاماً، وألّا يزيد الحد الأقصى لدخل الأسرة عن 16 ألف جنيه.

تحذير لمستفيدي الإسكان الاجتماعي.. استلم شقتك بهذا الموعد قبل إلغاء التخصيص

​مساحات الوحدات: تتراوح مساحات الوحدات المطروحة بين 75 متراً مربعاً و100 متر مربع.

​النظام الإيجاري والملكية: تستمر مدة الإيجار لمدة ثلاث سنوات قابلة للتمديد لمدة مماثلة، مع إمكانية تقديم المستفيد طلب تملك الوحدة بعد مرور عام كامل على الإيجار.

​مدينة التقدم وشروط الاستفادة: يشترط التقدم بالوحدات بالمحافظة محل الإقامة بطاقة الرقم القومي (أو من العاملين والمقيمين بالمحافظة)، مع إجراء استعلام سبق استفادة للتأكد من عدم حصول المتقدم أو أسرته على وحدة سكنية أو قطعة أرض مسبقاً، وعدم الاستفادة من أي دعم سكنى أو مبادرات تمويل عقاري أخرى.

الإسكان الاجتماعي

​مواعيد وآلية الحجز: يتم التخصيص عبر تخصيص إلكتروني عشوائي، ويفتح باب الحجز لذوي الهمم فقط خلال الفترة من 20 إلى 27 سبتمبر الحالي، وللجمهور من 28 سبتمبر حتى 28 أكتوبر المقبل، عبر منصة مصر الرقمية.

​ثانياً: الإيجار المنتهي بالتملك (هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة)

و​يوفر هذا النظام مسارات أطول أمداً للتملك تتيح للمستفيدين الاستقرار العقاري على مدار سنوات طويلة، وتتمثل أبرز تفاصيله في:

​عدد الوحدات والتوزيع: يبلغ إجمالي الوحدات 10 آلاف وحدة، مقسمة إلى 5 آلاف وحدة منفذة بالفعل في 36 مدينة جديدة موزعة على 18 محافظة، و5 آلاف وحدة أخرى مزمع تنفيذها خلال تسليم 36 شهراً في 8 مدن جديدة بـ 8 محافظات.

​الشرروط العمرية والدخل: يرتفع الحد الأقصى للسن ليسمح بمشاركة الفئات حتى 45 عاماً (من 21 إلى 45 عاماً). أما الحد الأقصى للدخل فيتم مقاسمته إلى 3 شرائح طبقاً لإجمالي قيمة الوحدة، ويقابل كل شريحة حد أقصى محدد للدخل.

​مساحات الوحدات: توفر مساحات أوسع تتباین بين 57 متراً مربعاً وتصل حتى 161 متراً مربعاً.

​النظام الإيجاري والملكية: تبدأ الملكية المبدئية للوحدة فور استلامها، وتنتقل إلى ملكية نهائية وكاملة بانتهاء المدة الإيجارية التي تصل بحد أقصى إلى 20 عاماً.

موعد فتح باب حجز وحدات الإسكان الاجتماعي 2026

​مدينة التقدم وشروط الاستفادة: يشترط التقدم بالوحدات بالمحافظة محل الإقامة وفقاً لما سيرد بكراسة الشروط، مع الالتزام بعدم سبق التملك أو الاستفادة بوحدات سكنية أو أراضٍ مدعومة من الدولة لنفس المتقدم أو أسرته.

​مواعيد وآلية الحجز: يتم التخصيص عن طريق القرعة العلنية للعملاء المنطبق عليهم الشروط. ويبدأ التقديم من 20 سبتمبر الحالي وحتى 19 أكتوبر المقبل عبر موقع "مسكن".

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