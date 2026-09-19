انطلاق العام الدراسي الجديد بالجامعات في المحافظات وسط ترحيب وفرحة بين الطلاب

انطلاق العام الدراسى الجديد اليوم بالجامعات وسط فرحة من الطلاب وترحيب من الجامعات المصرية بالمحافظات..

الاقصر

ووسط أجواء من البهجة والفرحة، استقبلت جامعة الأقصر، اليوم، طلابها وطالباتها في أول أيام العام الجامعي الجديد، حيث تزينت مداخل الجامعة بالبالونات والزينة، بينما حرص الطلاب على توثيق لحظات دخولهم الحرم الجامعي وسط أجواء مليئة بالحماس والتفاؤل ببداية عام جديد من الدراسة والأنشطة.

ومع انطلاق الدراسة، تقدمت الدكتورة صابرين عبد الجليل، رئيس جامعة الأقصر، بخالص التهنئة إلى طلاب وطالبات الجامعة، متمنية لهم عاما جامعيا موفقا حافلا بالنجاح والتميز والتفوق، ومليئا بالأنشطة والإنجازات.



وأكدت رئيس جامعة الأقصر أن الجامعة أنهت استعداداتها لاستقبال الطلاب، وحرصت على توفير بيئة تعليمية مناسبة تتيح لهم الاستفادة من إمكانات الجامعة العلمية والأكاديمية، إلى جانب ممارسة مختلف الأنشطة الطلابية والثقافية والرياضية والفنية.

ووجهت الدكتورة صابرين عبد الجليل رسالة إلى الطلاب، أكدت خلالها أن الجامعة ليست فقط مكانا لتلقي العلم، وإنما مساحة لبناء الشخصية وتنمية المهارات واكتشاف المواهب، داعية إياهم إلى الاجتهاد والمثابرة، والاستفادة من سنواتهم الجامعية في تطوير قدراتهم وصقل مهاراتهم، بما يؤهلهم للمنافسة في سوق العمل وتحقيق طموحاتهم المستقبلية.

كما أكدت رئيس الجامعة حرص إدارة جامعة الأقصر على دعم الطلاب وتوفير سبل الرعاية اللازمة لهم، والاستماع إلى مقترحاتهم واحتياجاتهم، بما يسهم في تقديم تجربة جامعية متكاملة.

واختتمت رئيس جامعة الأقصر تهنئتها للطلاب قائلة: «أتمنى لأبنائي وبناتي الطلاب عاما جامعيا جديدا مليئا بالنجاح والتفوق والإنجاز، وأن يكون عاما تتحقق فيه طموحاتهم وأحلامهم، وأن تظل جامعة الأقصر بيتا للعلم والتميز وصناعة المستقبل».



الغربية

تشهد مواقف السيارات بمختلف مراكز ومدن وقرى محافظة الغربية، صباح اليوم، انتظامًا في حركة سيارات الأجرة وخطوط السير، مع توافد الطلاب والمواطنين، مع بدء العام الدراسي الجديد بالجامعات، وسط متابعة ميدانية مستمرة لضمان توافر السيارات وانتظام الخدمة، خاصة خلال فترات الذروة.

توجيهات محافظ الغربية

ووجّه اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، باستمرار تكثيف المتابعة على المواقف وخطوط السير، والتأكد من الالتزام بالتعريفة المقررة، مع سرعة دعم الخطوط التي تشهد زيادة في أعداد الركاب، والتعامل الفوري مع أي شكاوى أو كثافات لضمان انسيابية الحركة.