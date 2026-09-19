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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تشييع 11 قتيلا للجيش السوري في انفجار بموقع عسكري غرب دير الزور

تشييع الجنود السوريين
تشييع الجنود السوريين
محمد على

شيّعت وزارة الدفاع السورية، اليوم السبت، 11 شهيداً من عناصرها، ارتقوا إثر انفجار وقع أمس في أحد مواقع الجيش العربي السوري بمنطقة عياش بريف دير الزور الغربي.

وجرت مراسم التشييع من المستشفى الوطني في مدينة دير الزور، بحضور عدد من المسؤولين وذوي الشهداء ورفاقهم.

وسبق أن أفادت أمس الجمعة وكالة سانا السورية، بأنه قد ذكرت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع بوقوع انفجار ‏وقع في ‏أحد مواقع الجيش وإنه يجري التحقق من أسباب الانفجار ومعاينة ‏النتائج ‏الناجمة ‏عنه.

من ناحية أخرى، ألقت قوى الأمن الداخلي في محافظة درعا القبض على وليد الفلاح، أحد أبرز متزعمي الخلية المتورطة في استشهاد 3 من عناصر قوى الأمن في الصنمين.
 


واستشهد العناصر الثلاثة وأُصيب عدد آخر، خلال تنفيذ مهمة أمنية لإلقاء القبض على أحد المطلوبين، حيث أقدمت مجموعة مسلحة خارجة عن القانون يقودها المطلوب على استهداف الدورية والاشتباك مع عناصرها أثناء تنفيذ المهمة.

وأكدت قوى الأمن، أنها ماضية في ملاحقة جميع المتورطين في الاعتداء، ولن تتهاون في اتخاذ الإجراءات بحقهم.

وزارة الدفاع السورية 11 شهيداً انفجار الجيش العربي السوري عياش بريف دير الزور

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