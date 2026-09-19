الخارجية الباكستانية تؤكد أهمية استمرار إمدادات الطاقة وضمان أمن الملاحة

أكد وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار ، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، أهمية ضمان استمرار إمدادات الطاقة دون انقطاع، في ظل التطورات الإقليمية وانعكاساتها على الأسواق وسلاسل الإمداد.

وقالت وزارة الخارجية الباكستانية إن الوزير شدد كذلك على ضرورة ضمان المرور الآمن للسفن، لما لذلك من أهمية في الحفاظ على استقرار حركة التجارة وسلاسل الإمداد العالمية.

وأضافت الوزارة أن الاتصال تناول عددًا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، مع التأكيد على أهمية استمرار التنسيق بين البلدين بشأن التطورات الإقليمية.