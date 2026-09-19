الرئيس السيسي يوجه بجذب استثمارات في الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية ومراكز البيانات

أفادت قناة إكسترا نيوز، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي تابع خلال اجتماعه اليوم السبت مع المهندس رأفت هندي وزير الاتصالات جهود توفير البنية التحتية الرقمية المتطورة اللازمة لتطوير تطبيقات وحلول ذكية تستند إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يستهدف تعظيم العائد التنموي وتعميق الأثر المجتمعي لهذه التقنيات الحديثة.

وشهد الاجتماع استعراض جهود دمج تطبيقات الذكاء الاصطناعي في عدد من القطاعات الحيوية، إلى جانب الدور الذي يقوم به مركز الابتكار التطبيقي التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تطوير حلول مبتكرة تعتمد على التكنولوجيات الناشئة.

وأكد الرئيس السيسي ضرورة جذب وتنشيط الاستثمارات في مجالات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي، بالتوازي مع التوسع في تشييد مراكز البيانات العملاقة، باعتبارها ركيزة أساسية للاقتصاد الرقمي.

ووجه الرئيس كذلك بالتوسع في توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتقنيات الحوسبة السحابية، بما يدعم جهود التحول الرقمي ويعزز الاستفادة من التقنيات الحديثة في مختلف القطاعات.