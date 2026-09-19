الرئيس السيسي يوجه بالتوسع في نشر الجيل الخامس وترسيخ مكانة مصر في مراكز البيانات

أفادت قناة إكسترا نيوز، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي تابع خلال اجتماعه اليوم السبت مع المهندس رأفت هندي وزير الاتصالات ملف الأمن السيبراني باعتباره ركيزة أساسية في استراتيجية التحول الرقمي وعنصرًا رئيسيًا في تعزيز الثقة في الخدمات الرقمية.

كما تابع الرئيس السيسي مستجدات الموقف التنفيذي للبرنامج الحكومي للذكاء الاصطناعي «كرنك»، الذي يسهم في دعم جهود تحقيق السيادة الرقمية، ويوفر قاعدة أساسية لبناء تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي باللغة العربية.

وتناول الاجتماع الإجراءات والخطوات التي اتخذتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي بشأن حماية الأطفال دون سن الخامسة عشرة من مخاطر المحتوى الضار على شبكات ومنصات التواصل الاجتماعي، بما في ذلك القرار المشترك الصادر عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بتاريخ 17 سبتمبر 2026.

وفي ختام الاجتماع، وجه الرئيس السيسي بالتوسع في نشر شبكات الجيل الخامس، وتعزيز مرونة البنية التحتية للاتصالات، والحد من مخاطر التمركز، بما يدعم كفاءة واستدامة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

كما وجه بمواصلة تطوير هيكل سوق الاتصالات وتعزيز فرص التحول الرقمي بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي ودولي لمراكز البيانات.