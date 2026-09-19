خناقة شوارع داخل غرفة عمليات.. أسرة مريض تعتدي على طاقم طبي بمستشفى خاص بالمحلة

شهدت أحد المستشفيات الخاصة بمدينة المحلة الكبرى في محافظة الغربية واقعة اعتداء أسرة مريض بالضرب المبرح والسباب والقذف داخل غرفة العمليات على طاقم الفريق الطبي خلافات علي تكلفة العملية الجراحية وعلاجها مما تسبب في تعرض الفريق الطبي للإصابات بالغة وجروح متفرقة سطحية وقطعية وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تفاصيل الواقعة



في المقابل تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية من إلقاء القبض على المتهمين وعرضهم على جهات التحقيق والتي أمرت بحبسهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

ضبط المتهمين



وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة أول المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول واقعة اعتداء علي طاقم طبي باحدي مستشفيات الخاصة.

تحرك أمني عاجل



كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.

ضبط الجناة

وبتقنين الإجراءات الأمنية وبأعداد الاكمنه الثابته والمتحركة تمكن ضباط مباحث قسم شرطة أول المحلة برئاسةالرائد احمد جمعة وقوات من الشرطة السرية والنظامية من ضبط المتهمين .

سبب الخلاف

وبمواجهته المتهمين اعترفوا بارتكاب الواقعة بسبب الاختلاف على تكلفة العملية الجراحية وعلاج أحدي المرضي التابع لهم .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بحبس المتهمين 4 أيام علي ذمة التحقيقات.