تأثير رفع الفائدة على العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه.. اعرف التفاصيل

تترقب الأسواق تداعيات ارتفاع أسعار الفائدة على حركة الدولار والعملات الأجنبية والعربية، في ظل ما تفرضه قرارات البنوك المركزية من تأثيرات مباشرة على أسواق الصرف والاستثمار وتدفقات رؤوس الأموال.

ويُعد سعر الفائدة أحد أبرز العوامل المؤثرة في قوة العملات، إذ يمكن أن يؤدي ارتفاعها إلى زيادة جاذبية الأصول المقومة بالعملة المحلية، بينما تنعكس تداعياتها على العملات الأخرى وفقًا لطبيعة اقتصاداتها والسياسات النقدية المتبعة بها.

واستعرضت قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم، السبت 19 سبتمبر 2026.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

الدولار الأمريكي

سعر البيع: 52.18 جنيه

سعر الشراء: 52.08 جنيه.

اليورو

سعر البيع: 59.92 جنيه

سعر الشراء: 59.67 جنيه.

الجنيه الإسترليني

سعر البيع: 69.96 جنيه

سعر الشراء: 69.54 جنيه.

الريال السعودي

سعر البيع: 13.89 جنيه

سعر الشراء: 13.86 جنيه.

الدرهم الإماراتي

سعر البيع: 14.20 جنيه

سعر الشراء: 14.18 جنيه.