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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

2.12 مليار دولار.. صادرات الصناعات الغذائية المصرية تحقق قفزة خلال 6 أشهر

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
علياء فوزى

ارتفعت صادرات مصر من الصناعات الغذائية خلال النصف الأول من عام 2026، لتسجل نحو 2.12 مليار دولار، مقابل نحو 1.86 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025.

وأظهرت بيانات حديثة صادرة عن الرقابة العامة على الصادرات والواردات عن الفترة من يناير حتى يونيو 2026، أن صادرات مصر من منتجات صناعة الأغذية سجلت زيادة تقدر بنحو 260 مليون دولار خلال ال6 أشهر الأولى من العام الجاري بنمو نحو  14% على أساس سنوي. 

وتأتي الزيادة في صادرات الصناعات الغذائية بالتزامن مع ارتفاع إجمالي صادرات مصر من السلع الزراعية والغذائية، والنباتية، إلى 6.81 مليار دولار خلال النصف الأول من 2026، مقارنة بنحو 6.08 مليار دولار في النصف الأول من 2025.

وتوضح المقارنة أن منتجات صناعة الأغذية أضافت نحو 260 مليون دولار إلى حصيلة الصادرات خلال الفترة محل المقارنة، لتأتي في المرتبة التالية للمنتجات النباتية من حيث مقدار الزيادة بالقيمة، وفقا لتقرير هيئة الصادرات والواردات.

وتشمل الصادرات منتجات صناعة الأغذية والمشروبات والخل والتبغ وأبداله، إلى جانب منتجات التبغ المصنعة. 

وتشكل الفصول الجمركية من 01 إلى 24 " المنتجات الزراعية والنباتية والغذائية" نحو 26.7% من صادرات مصر غير البترولية للعالم خلال النصف الأول من العام الجاري. 

وارتفعت قيمة الصادرات السلعية المصرية غير البترولية خلال النصف الأول من عام 2026 إلى نحو 25.5 مليار دولار، بمعدل نمو بلغ 3%.

وباستبعاد الذهب، بلغت قيمة الصادرات غير البترولية نحو 23.3 مليار دولار، بزيادة قدرها 12% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025.

5 قطاعات تتصدر قائمة الصادرات المصرية

وتصدرت قطاعات الصناعات الكيماوية والأسمدة، ومواد البناء، والصناعات الغذائية، والحاصلات الزراعية، والصناعات الهندسية والإلكترونية قائمة القطاعات الرئيسية للصادرات المصرية خلال الفترة.

وجاءت الإمارات والسعودية وإيطاليا وتركيا والولايات المتحدة الأمريكية في مقدمة الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية والأسمدة، ومواد البناء، والصناعات الغذائية، والحاصلات الزراعية، والصناعات الهندسية والإلكترونية قائمة القطاعات الرئيسية للصادرات المصرية خلال الفترة.

وجاءت الإمارات والسعودية وإيطاليا وتركيا والولايات المتحدة الأمريكية في مقدمة الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية.

وزارة الاستثمار الصادرات الغذائية صادرات مصر غير البترولية صادرات مصر الصادرات السلعية الصناعات الغذائية

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