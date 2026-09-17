تحذير من عادة يفعلها الكثيرون عند تناول اللب السوري.. ما القصة؟

يعتاد كثيرون على تناول بذور عباد الشمس أو ما يعرف بـ«اللب السوري» كنوع من التسالي، إلا أن البعض قد لا ينتبه إلى خطورة ابتلاع القشور أثناء تناولها، خاصة عند تناول كميات كبيرة منها أو بشكل متكرر.

وعلى الرغم من أن بذور عباد الشمس نفسها تحتوي على عناصر غذائية مهمة، فإن القشور تختلف في طبيعتها، وقد يؤدي التعامل معها باعتبارها جزءًا صالحًا للأكل إلى مشكلات صحية غير متوقعة.

لماذا لا يُنصح بتناول القشور؟

تتكون قشور بذور عباد الشمس من مادة ليفية صلبة يصعب على الجهاز الهضمي تفكيكها وهضمها بصورة طبيعية، ولذلك فإن ابتلاعها قد يسبب مشكلات في الجهاز الهضمي، خصوصًا إذا تم تناولها بكميات كبيرة.

وتزداد احتمالات حدوث المشكلة عندما تتراكم القشور داخل الجهاز الهضمي، إذ قد تصبح أكثر صعوبة في المرور عبر الأمعاء، وهو ما يجعل تناولها عادة غير صحية، حتى لو لم تظهر الأعراض بصورة فورية.

من أبرز المخاطر المرتبطة بابتلاع قشور عباد الشمس احتمال الإصابة باضطرابات هضمية، مثل الشعور بالألم أو عدم الراحة في البطن، إلى جانب الإمساك أو صعوبة التخلص من الفضلات.

وقد تكون الأعراض أكثر وضوحًا لدى الأشخاص الذين يعانون أصلًا من مشكلات في الجهاز الهضمي أو من بطء حركة الأمعاء، لذلك فإن تجنب ابتلاع القشور يبقى الخيار الأكثر أمانًا.

كيف تتناول اللب بطريقة أكثر أمانًا؟

المشكلة لا ترتبط فقط بقطعة صغيرة يتم ابتلاعها عن طريق الخطأ، وإنما تزداد المخاطر مع الاستمرار في تناول القشور أو ابتلاع كميات كبيرة منها.

وفي مثل هذه الحالات، يمكن أن تتجمع الأجزاء غير القابلة للهضم داخل الأمعاء، ما قد يؤدي إلى مضاعفات تستدعي تدخلًا طبيًا، خصوصًا إذا ظهرت أعراض شديدة أو مستمرة.

الأفضل عند تناول بذور عباد الشمس هو إزالة القشرة بالكامل قبل ابتلاع البذرة، وعدم اعتبار القشور جزءًا من الطعام.

كما ينبغي الانتباه إلى أي أعراض غير معتادة تظهر بعد ابتلاع كمية كبيرة من القشور، خصوصًا آلام البطن الشديدة، الإمساك المستمر أو صعوبة التبرز، وفي هذه الحالات يكون الحصول على تقييم طبي أمرًا مهمًا.

وبذلك، فإن الاستمتاع باللب لا يمثل مشكلة في حد ذاته، لكن القشرة التي تبدو بسيطة قد تتحول إلى مصدر لمتاعب صحية إذا تم ابتلاعها بكميات كبيرة أو بصورة متكررة.