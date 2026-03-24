تحذير.. أضرار غير متوقعة لتناول اللب السوري



تعد بذور عباد الشمس المعروفة باسم اللب السوري من أشهر أنواع التسالي في البلاد العربية بسبب سعرها المنخفض ومذاقها الشهي وفوائدها الصحية ولكن ما لا يعرفه الكثير من الاشخاص أنه في بعض الأحيان يمكن أن يسبب مضاعفات خطيرة.

ووفقا لما جاء في موقع فارم ايزي نكشف اهم الآثار الجانبية لبذور عباد الشمس.

قد يؤدي الإفراط في تناول بذور عباد الشمس إلى القيء وآلام المعدة والإمساك .

قد تظهر على الأشخاص الذين يعانون من حساسية تجاه بذور عباد الشمس أعراض مثل القيء والطفح الجلدي ومشاكل التنفس والتورم والحكة حول الفم، إلخ .

بذور دوار الشمس غنية بالسعرات الحرارية، وقد يؤدي الإفراط في تناولها إلى زيادة الوزن.

تحتوي بذور دوار الشمس على آثار من الكادميوم وقد يكون تناول كميات كبيرة منها ضاراً بالكلى.

قد يؤدي تناول البذور المنبتة الملوثة إلى الإصابة بعدوى بكتيرية (السالمونيلا).

قد يؤدي الإفراط في تناول بذور عباد الشمس إلى آثار جانبية محتملة لدى الإناث، مثل زيادة الوزن بسبب كثافة السعرات الحرارية فيها أو ردود الفعل التحسسية في حالات نادرة، وهي من بين الآثار الجانبية الشائعة لبذور عباد الشمس لدى المستهلكات الإناث.