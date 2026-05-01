ضبط 2 طن ونصف دقيق بلدي مُدعّم قبل بيعها بالسوق السوداء ومبيدات زراعية مغشوشة في المنوفية | صور

وجّه اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمنشآت التموينية والزراعية، ومواصلة الضربات الاستباقية لإحكام الرقابة والتصدي لكافة صور الغش والتلاعب حفاظاً على حقوق المواطنين وتحقيقاً للصالح العام .

تواصل الأجهزة التنفيذية جهودها الميدانية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

ضبط 2 طن ونصف دقيق بلدي مدعم ومحظور تداوله

حيث تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء من ضبط ٢ طن ونصف دقيق بلدي مدعم ومحظور تداوله داخل إحدى ماكينات الطحين بقرية أبشادي، قبل طرحه بالسوق السوداء والتربح بدون وجه حق، وتم التحفظ على الكميات المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

كما شنّت الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف حملة تفتيشية موسعة على المخابز البلدية بقرى دبركي وشبشير، أسفرت عن تحرير ٨ محاضر مخالفات تنوعت بين نقص وزن، وعدم النظافة، وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لضمان جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.

ضبط سيارة محملة بكميات من المبيدات والمخصبات الزراعية المغشوشة

وفي ضربة جديدة لمروجي المبيدات غير المطابقة، تمكّنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف بالتعاون مع مديرية الزراعة وشرطة البيئة والمسطحات من ضبط سيارة محملة بكميات من المبيدات والمخصبات الزراعية المغشوشة، وذلك عقب فحص المضبوطات ومراجعة التراخيص وشهادات التسجيل للتأكد من مطابقتها للاشتراطات القانونية، حيث تبين وجود مخالفات جسيمة تمثل خطراً مباشراً على الأراضي الزراعية وجودة المحاصيل وصحة المواطنين.

وأكد محافظ المنوفية استمرار الحملات التفتيشية والرقابية بكافة مراكز ومدن المحافظة، والتعامل بكل حسم مع المخالفات التموينية والزراعية، واتخاذ أقصى الإجراءات القانونية تجاه المخالفين حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين ودعماً لاستقرار الأسواق.