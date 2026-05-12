حملات مكثفة بالشهداء لضبط المخابز وغلق السيبرات غير المرخصة في المنوفية

واصلت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة الشهداء في محافظة المنوفية جهودها الرقابية من خلال تنفيذ حملة تفتيشية موسعة على المخابز بوحدتي دراجيل ونشواي حرصاً على ضمان جودة رغيف الخبز المدعم ووصول الدعم لمستحقيه.

أسفرت الحملة عن تحرير ٩ محاضر تموينية تنوعت ما بين محضر لنقص وزن رغيف الخبز، و٤ محاضر لعدم نظافة المخبز وأدوات العجن، إلى جانب ٤ محاضر لعدم إعطاء المواطنين بون صرف، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

كما تم تنفيذ حملة لغلق عدد من السيبرات غير المرخصة بنطاق المركز، وذلك بعد إنذار أصحابها بسرعة توفيق أوضاعهم واستخراج التراخيص اللازمة، وانقضاء المدة القانونية المحددة دون استجابه.

وأكد محافظ المنوفية اللواء عمرو غريب استمرار الحملات التموينية والرقابية بنطاق المحافظة للتصدي للمخالفات حفاظاً على حقوق المواطنين وتحقيقاً للصالح العام.