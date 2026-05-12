إنشاء أكبر مستشفى متكامل للأورام بالمنوفية

تفقد سامي سرور، رئيس مركز ومدينة منوف في محافظة المنوفية أعمال إنشاء "مستشفى الأورام المتكامل بمنوف".

يُعد هذا الصرح الطبي الجديد بمثابة شريان حياة ونقلة نوعية غير مسبوقة في الخدمات الطبية المقدمة لأهالي محافظة المنوفية والمحافظات المجاورة، ليكون مركزاً متطوراً للتشخيص والعلاج، ومنارة للأمل لكل المحاربين.

تتكون المستشفى من 6 أدوار علوية، صُممت وفقاً لأحدث المعايير العالمية بطاقة استيعابية تبلغ 200 سرير، لتقديم كافة خدمات العلاج (الكيماوي والإشعاعي) لكافة الفئات العمرية .

يضم المستشفى أقساماً تخصصية متكاملة لضمان رحلة علاج ناجحة “ التشخيص الدقيق: (أشعة الأورام، باثولوجيا الدم، طب الأورام المعملي) ٫ العلاج المتكامل: (الأورام الإكلينيكي، أورام الدم للكبار والأطفال، الأشعة العلاجية، والطب النووي)٫ الجراحات المتطورة: (جراحة الأورام وإزالة الألم، غرفتين عمليات كبرى، ووحدة مناظير)٫ الرعاية الفائقة: عدد من أسرة العناية المركزة المجهزة، وأقسام التخدير والإنعاش”.

خلال جولته، أكد رئيس المركز والمدينه على ضرورة الالتزام بالمعايير الفنية والجداول الزمنية المحددة، مشيراً إلى أن الدولة تولي اهتماماً خاصاً بهذا المشروع لضمان تقديم رعاية صحية تليق بالمواطن المصري وتخفف عنه مشقة السفر للبحث عن العلاج.

وأكد رئيس المدينة، أن مستشفى أورام منوف ليس مجرد مبنى، بل هو عهد جديد من الرعاية والاهتمام بصحة الإنسان.