قافلين المركز.. إحالة العاملين بمركز شباب منشأة سلطان للتحقيق في المنوفية

زار سامي سرور، رئيس مركز ومدينة منوف في محافظة المنوفية مركز شباب منشأة سلطان للوقوف على انتظام سير العمل بمراكز الشباب.

و تبين عدم تواجد المكلفين بالعمل بالمركز خلال مواعيد العمل الرسمية٫ حيث تبين غلق المركز و خلوه من القوة البشرية المنوط بها تفعيل الأنشطة الرياضية والثقافية للشباب.

وبناءً على ما تلاحظ من إهمال وتقصير في أداء الواجب الوظيفي، قرر رئيس المركز والمدينه إحالة جميع المسؤولين والعاملين المتغيبين عن العمل بمركز شباب منشأة سلطان إلى التحقيق الفوري.

كما قرررفع تقرير عاجل لجهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذا التقصير.

وأكد رئيس المدينة أن مراكز الشباب هي متنفس للشباب والنشء، ولن يتم السماح بتحولها إلى كيانات مهملة بسبب عدم التزام العاملين٫مشددا أن الانضباط هو أساس العمل، والمتابعة مستمرة ولن تستثني أحداً.