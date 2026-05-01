تحطم طائرة تدريب تابعة لسلاح الجو الأمريكي .. ونجاة الطيارين

تحطمت طائرة تدريب تابعة لسلاح الجو الأمريكي، الثلاثاء، في غرب ولاية ألاباما، ونجا الطياران بالقفز منها، وفقًا لما أفاد به مسئولون عسكريون.

وأوضح المسئولون أن طائرة من طراز T-38 تالون II، تابعة لقاعدة كولومبوس الجوية في ميسيسيبي، تعرضت لحادث ظهر الثلاثاء.

وذكر بيان صحفي صادر عن مسؤولي القاعدة أن "سبب الحادث غير معروف حاليًا، وسيجري التحقيق فيه من قبل مجلس تحقيق السلامة".

وأفاد مكتب الشؤون العامة في قاعدة كولومبوس الجوية أنه لا يمكنه تقديم أي معلومات عن حالة الطيارين سوى تأكيد نجاتهما بالقفز من الطائرة.

وتضم القاعدة الجناح التدريبي الجوي الرابع عشر، الذي يُدرّب الطيارين على أنواع مختلفة من الطائرات، وتُعدّ طائرة T-38 تالون طائرة تدريب نفاثة أسرع من الصوت.