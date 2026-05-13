نجم الإسماعيلي السابق يفتح النار : غياب المحاسبة وراء الهبوط

أكد سيد عبد الرازق، نجم النادي الإسماعيلي السابق، أن الكرة المصرية أصبحت تعاني من غياب الاحتراف الحقيقي، واصفًا الوضع الحالي بأنه «انحراف وليس احتراف».

وأشار “عبد الرازق”، في تصريحات لبرنامج «مودرن سبورتس» على قناة Modern MTI، تقديم الإعلامي كريم سعيد، إلى أن هبوط الإسماعيلي جاء نتيجة غياب المحاسبة داخل النادي، مؤكدًا أن الأزمة داخلية ويتحمل مسؤوليتها كل من تولى إدارة النادي منذ عام 2016، مضيفًا أن كثيرين استفادوا من العمل داخل الإسماعيلي وكأنهم يعملون في الخليج.

وأوضح أن هناك أطرافًا حاربت رموز الإسماعيلي في المجالس السابقة وسعت لإبعادهم عن النادي، معتبرًا أن رحيل عائلة العثمانيين كان نقطة التحول وبداية الانهيار الحقيقي للدراويش.

وشدد على أن الإسماعيلي تأسس بجهود البسطاء، وأن هبوطه سيتسبب في حالة حزن كبيرة لجماهير المحافظة، معربًا عن أمله في إلغاء الهبوط خلال الموسم الحالي.

وأضاف عبد الرازق أن الإسماعيلي نادٍ عريق له تاريخ كبير، ولا يمكن دمجه مع أندية الشركات، منتقدًا ضعف قيمة اشتراكات النادي.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على ضرورة الاستعانة بأبناء الإسماعيلي المخلصين، خاصة من ساهموا في الموسم الماضي، من أجل إعادة الفريق إلى الدوري الممتاز، مع أهمية اختيار إدارة تمتلك الانتماء الحقيقي والقلب المحب للنادي.