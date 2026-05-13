أمور لا نعرفها .. فرنسا تكشف مفاجأة بشأن تحوّر فيروس هانتا على السفينة الموبوءة

صرّحت وزيرة الصحة الفرنسية ستيفاني ريست أمس الثلاثاء بأنه من غير المؤكد ما إذا كانت سلالة فيروس هانتا المتسببة في تفشي المرض على متن سفينة الرحلات البحرية "إم في هونديوس" قد تحوّرت، على الرغم من أن المسئولين «مطمئنون إلى حد ما».

فيروس هانتا على السفينة الموبوءة

وقالت ريست أمام البرلمان الفرنسي: "هناك أمور... لا نعرفها عن هذا الفيروس.. لم نتوصل بعد إلى التسلسل الجيني الكامل للفيروس، الأمر الذي يسمح لنا بالقول بيقين اليوم، حتى وإن كنا مطمئنين إلى حد ما حتى الآن... أن هذا الفيروس لم يتحور بعد"، بحسب ما أفادت به وكالة رويترز للأنباء.

وفي وقت لاحق، قال أوليفييه شوارتز، عالم الأوبئة من معهد باستور، في مؤتمر صحفي استضافته ريست: "حتى الآن، تم تحديد التسلسل الجيني لفيروسين من المجموعة الحالية. أحدهما في زيورخ بسويسرا، وكانت هذه هي الحالة الأولى".

تم الحصول على تسلسل آخر في معهد باستور وقد لاحظنا أن هذا التسلسل مشابه جدًا للتسلسل الموجود في زيورخ... هناك خطر (وجود متحور)، ولكن لا يوجد دليل عليه حتى الآن.

أعلنت منظمة الصحة العالمية أنه لا يوجد ما يشير إلى وجود أي شيء غير عادي بشأن سلالة فيروس هانتا الموجودة على متن السفينة، باستثناء موقعها.

وقد تم ربط تفشي المرض بسلالة الأنديز من فيروس هانتا، حيث استشار المسؤولون الأرجنتين، حيث انتهى تفشي المرض نفسه في عام 2019.

وأكدت منظمة الصحة العالمية تسع حالات، وحثت على عزل الحالات المشتبه بها، مضيفةً أنه من المتوقع ظهور المزيد نظرًا لتفاعلات الركاب قبل اكتشاف الفيروس. ومع ذلك، قالت إنه لا يوجد ما يدل على تفشي المرض على نطاق أوسع.