أخبار العالم

الولايات المتحدة تعيد 18 راكبًا من سفينة هانتا وتفرض عليهم الحجر الصحي

سفينة الرحلات البحرية الفاخرة إم في هونديوس
سفينة الرحلات البحرية الفاخرة إم في هونديوس
محمد على

أعادت السلطات الأمريكية 18راكبًا من مواطنيها، الذين كانوا على متن السقينة التي تفشي فيها فيروس هانتا، عن طريق الجو إلى الولايات المتحدة.

وتفشى الفيروس على متن سفينة الرحلات البحرية الفاخرة إم في هونديوس ، مع إخضاعهم للحجر الصحي والمراقبة الطبية المشددة، وذلك وفقًا لرويترز.

وقالت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية إن 16 راكبًا نُقلوا إلى المركز الطبي بجامعة نبراسكا، بينما جرى نقل اثنين آخرين إلى مدينة أتلانتا، أحدهما ظهرت عليه أعراض مرتبطة بالفيروس.

وأكد المسؤولون أن أحد الركاب المصابين يخضع للعلاج داخل وحدة احتواء بيولوجي متخصصة في نبراسكا، مشيرين إلى أن حالته مستقرة حتى الآن.

ويرتبط التفشي الحالي بسلالة الأنديز من فيروس هانتا، وهي السلالة الوحيدة المعروفة بقدرتها المحدودة على الانتقال من إنسان لآخر، بينما ينتقل الفيروس عادة عبر القوارض البرية.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية تسجيل 7 حالات مؤكدة مرتبطة بركاب السفينة، وسط استمرار عمليات المراقبة الصحية للركاب الذين تم إجلاؤهم من الرحلة.

وشددت السلطات الأمريكية على أن خطر انتقال العدوى إلى عامة السكان لا يزال منخفضًا للغاية، موضحة أن الفيروس لا ينتشر بسهولة ويتطلب مخالطة وثيقة ومطولة مع شخص تظهر عليه الأعراض.

كما أوضح المسؤولون أن الركاب الخاضعين للحجر الصحي قد يظلون تحت المراقبة الطبية لمدة تصل إلى 42 يومًا، وهي فترة الحضانة القصوى المحتملة للفيروس.

