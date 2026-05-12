الاحتلال يضيق على الفلسطينيين خلال صلاتهم الفجر بالمسجد الأقصى.. ويعتقل عددا منهم في الضفة

أدى عدد من المواطنيين الفلسطينيين ، صلاة فجر اليوم في المصلى القبلي داخل المسجد الأقصى المبارك.



أدى المصلون الفجر وسط تضييق بالغ من قوات الاحتلال على دخول الحرم القدسي الشريف، وسط اقتحامات متكررة وبالآلاف للمستوطنين للحرم القدسي بحماية شرطة الاحتلال.

وقامت قوات الاحتلال باعتقال "مراد نواجعة" بعد مداهمة منزله في تجمع واد الجوايا في يطا بالخليل.

وخلال ذلك قام مستوطنون بوضغ "كرفانات" في منطقة خلة عجوري، بمنطقة السكة غرب مدينة دورا بالخليل.

ونفذت قوات الاحتلال، اليوم الثلاثاء، حملة اقتحامات ومداهمات واسعة في مدن وبلدات الضفة الغربية والقدس المحتلتين، تخللتها اعتقالات وتحقيقات ميدانية وانتشار عسكري مكثف، إلى جانب مواجهات في بعض المناطق واعتداءات نفذها مستوطنون بحق ممتلكات الفلسطينيين.

وفي شمال الضفة، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عتيل شمال طولكرم، كما داهمت منازل في بلدة كفر راعي جنوب جنين خلال عمليات اقتحام متكررة للبلدة.

وفي نابلس، توغلت قوات الاحتلال عبر عدة محاور، بينها حاجزا حوارة وعورتا، واقتحمت الضاحية العليا وبلدة بلاطة البلد وسط انتشار لقوات المشاة.

وأفادت مصادر محلية ، بأن مستوطنين نفذوا اعتداءات استفزازية في بلدة بيتا جنوب نابلس، شملت تخريب ممتلكات الأهالي ومهاجمة بركس زراعي في منطقة قماص.

وفي رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال وسط المدينة، كما اقتحمت بلدة دير جرير شمال شرق المدينة. وفي الخليل، اقتحمت القوات مدينة حلحول وداهمت بناية سكنية قبل اعتقال شاب.

كما اقتحمت قوة راجلة بلدة أبو ديس شرق القدس المحتلة، بالتزامن مع انتشار عسكري في المنطقة، فيما احتجزت قوات الاحتلال ثلاثة شبان قرب منطقة قبر حلوة شرق بيت لحم، وأطلقت الرصاص الحي خلال اقتحام ضاحية شويكة شمال طولكرم.